神氣家族人生智慧寶庫－送給孩子最有價值傳家寶

毛憶菱兩歲半、姊姊五歲那年，母親突然出現血尿，遍尋中西醫仍無法找出原因、也難以根治。正當一家人陷入無助時，舅舅推薦她們到太極門修練氣功。首次前往道館，恰逢館慶活動，溫馨熱鬧的氛圍深深打動全家，當天一家四口一同加入太極門，開啟全新的生命旅程。

入門後，毛憶菱的母親勤於練功，血尿不久後痊癒，多年困擾的皮膚過敏也隨之改善。父親長年在實驗室接觸化學藥劑，身體累積不少負擔，因持之以恆地練功，至今仍精神奕奕，成為銀髮族中的健康典範。

師父常提醒「錢夠用就好」，這句話深深影響毛憶菱的父親。創業過程雖歷經艱辛，他仍能以練功中學到的智慧沉著應對，待人以誠、不爭小利，反而贏得信任與機會，讓一家人的人生道路愈走愈穩。

毛憶菱的母親原本性格嚴厲，孩子練琴時常以計數方式要求。入門當天，師父只簡單提醒她「要改脾氣」，她聽進心裡，性情逐漸轉為溫柔，家庭氛圍也更加和樂。

在太極門，師父常說，讀書是學做人處世的道理，兩人在課業與品行上自律不懈。透過練功學習陰陽之道，她們懂得明辨是非，在人生路上做出正確選擇。

多年來，毛憶菱跟隨師父、師母參與國內外公益與文化交流，見證向世界傳遞愛與和平的行動，也更懂得關懷社會、善待他人。成為母親後，毛憶菱面對女兒早產與自身情緒低落，從小在太極門長大的良人師兄，常用師父的智慧之語提醒、寬慰她；師父也引導弟子，正能量音樂能安撫人心。毛憶菱藉著聆聽太極門的樂曲，淨化心靈，慢慢讓心神安定，走過艱難時光。女兒滿月後，夫妻倆帶孩子一同入門，期盼在複雜的世代中，將明辨是非與善念的智慧，作為送給孩子最珍貴的傳承。