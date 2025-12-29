神氣家族人生智慧寶庫— 開啟美好的人生

十多年前，王瓏燕隨丈夫與女兒前往大陸工作生活。身為公司主管的她，長期承受巨大壓力，卻鮮少有人能傾訴。婚姻後來因丈夫外遇而破裂，加上健康惡化，她帶著女兒返回台灣，開始單親生活。

王瓏燕早在大陸期間便常出現劇烈腹痛、頭痛與暈倒。返台後，陸續被診斷出卵巢腫瘤、血管瘤，以及子宮頸癌與乳房腫瘤等多項重大健康問題，需接受多次手術與長期藥物治療。治療副作用造成失眠、頭痛與血壓異常，甚至一度因腦部腫瘤與輕微腦溢血住院。多年下來，身心承受巨大折磨，但她始終咬牙撐著，只因心中牽掛著女兒。

廣告 廣告

就在最艱難的時刻，同事向王瓏燕推薦太極門，希望她能藉由練氣調養身心。王瓏燕沒想到這成為自己生命的轉折點。初入太極門，她感受到道館的溫暖氛圍，練功環境單純自在，使她逐漸放下累積多年的壓力。太極門功法簡單易學，她開始每天練功，同時依照師父教導調整情緒與心性。

不久後，王瓏燕身體就出現顯著改善。多年依賴安眠藥才能入睡的她，竟能自然睡滿六小時，讓身體終於獲得休息。因手術帶來的頻尿與不適症狀大幅改善，夜間起床次數明顯減少。長期困擾她的頭痛發作大幅下降，不再需要每天靠止痛藥緩解。

除了身體，心性的轉變更讓王瓏燕受益匪淺。過去她什麼情緒都往心裡吞，看似不發脾氣，卻讓壓力無形累積；再加上個性急躁，長年使自己處於緊繃狀態。練功後，她學會放鬆，也能坦然表達感受，處事變得平和不慌張。身邊親友都明顯感受到她變得更柔和、更好相處。

王瓏燕感恩表示，師父教給她功夫與智慧，讓她重新掌握健康，找回心靈的安穩。現在的她，生活步調放慢，每天早起種菜、吃早餐、練功，在簡單的日常裡感到踏實與快樂。她也明白，懂得愛自己、照顧自己，才能真正愛家人。她帶著笑說：「現在的生活，我真的很喜歡。覺得我的美好人生，正要開始。」