神氣家族人生智慧寶庫－青春錦囊 元氣滿滿

逆齡話題總是不退流行，日前神氣家族於太極門竹北道館舉辦人生智慧講座「元氣人生的青春錦囊」，邀請中醫師沈睦森分享年輕抗老的秘訣。

沈睦森年近花甲卻童顏黑髮，PPT上簡短的話語，直接點名健康與保養的重要性，「保養~~老樣子，沒保養~~樣子老」，「有健康，帥哥美女等著你，沒有健康，病床輪椅等著你」，「有錢有健康是資產，有錢沒健康是遺產」。

沈睦森提到預防醫學的理念，認為全民健保很重要，全民來保健更重要！

俗話說，病從口入，沈睦森以天然的最好，一句話點出了食材重點以及正確飲食之道。所謂「冰凍三尺，非一日之寒，小腹三層，非一時之饞」，強調定量飲食與起居作息，加上適度的運動以及愉悅的心情，都是保持青春的要訣。他提到皮膚以及流汗排毒的功效，包括能讓皮膚美白的食物，並以中醫理念，「心主血，其華在面(氣色)，肺主氣，其華在毛(皮膚)」，強調氣血的重要。

廣告 廣告

世界衛生組織統計，90%疾病與情緒有關，沈睦森表示，不要過度的期待是情緒穩定的方法之一。

他提到，自殺近年來已悄悄爬上十大死因之榜，所以心理健康很重要。他提醒來賓要學會用C(微笑)來過生活，表示只要露出微笑，大腦就會積極分泌血清素、多巴胺、腦內啡等3種能產生快樂的激素，而且即使是刻意的笑容也有療效。

沈睦森以自身在太極門練功為例，強調練氣功的好處，包括健康、關係、能力、品格、心情、命運等等，都可以改變。他建議大家將健康掌握在自己手上，鼓勵為人生做出最佳的選擇。