神氣家族人生智慧寶庫－AI浪潮下的斜槓心法 網紅的成功方程式

社交網路的普及，改變了人們娛樂、學習與社交的方式。在外商工作的王欣平，因興趣自2024年9月開始製作短影音，並於2025年元旦正式上傳作品，目前在五大影音平台累積超過6萬名粉絲，IG瀏覽次數突破728萬。這場看似意外的爆紅，其實源自她結合策略與心法的經營模式。

王欣平指出，在資訊爆炸的時代，必須找到自己的差異化競爭力。她發現網路上多半介紹ChatGPT工具，卻少有人談到影片與網站相關應用，於是鎖定這個知識缺口，選擇「AI工具的實用與趣味教學」作為創作主題，分享能「把複雜變簡單、把繁瑣變快速」的工具。

起步階段，王欣平先盤點自身優缺點，確認主題是自己真正喜歡的內容，同時分析頂尖創作者的影片，為帳號定調。從主題發想、AI工具運用，到拍攝與剪接，她全程親力親為，並幾乎每天上傳一支影片，藉由演算法累積曝光。她希望透過帳號與粉絲互動，分享有趣、正向與美好的事物。隨著流量提升，合作邀約接踵而來。王欣平將與廠商合作視為訓練第二專長的機會，學習用行銷思維審視作品、掌握市場需求與撰寫合作合約。她也在過程中訓練創意發想、說故事與剪輯能力，將原本平凡的功能轉化為有趣內容，並從中感受到創作的意義。

回顧求學歷程，王欣平從高職資訊處理科、大學行銷系到研究所企管系，不斷調整方向。她坦言，因希望真正理解策略定位，選擇報考研究所。雖然第一年失利，但重考期間，她透過每天打坐反思學習進度、穩定情緒，最終順利考取理想科系。

7歲起進入太極門練功，讓王欣平擁有清晰思緒與充沛體力。她分享，師父鼓勵弟子關心時事、學習AI，並提醒「精於一樣已經不夠，要精於多樣、廣於多樣」，促使她主動學習AI與多種剪接軟體，保持開放學習的態度。

在明師引領下，王欣平勇於嘗試、樂於修正，逐步累積實力，開啟結合傳統心法與新科技的斜槓人生，展現正向而堅韌的生命力。