神準搶攻AI商機拚營收 董座：記憶體缺貨仍「無解」

神準31日舉辦旺年會。（圖／摘自神準臉書）

網通廠神準（3558）31日舉辦旺年會，董事長蔡文河受訪時表示，市場普遍認為2026年記憶體供給結構無解，今年部分產品報價已出現三至五倍的明顯上揚，背後主因即為NAND Flash供給收縮與結構性缺貨。神準與主要供應商如南亞科（2408）、華邦電（2344）協調產能配置，有助於公司提前因應價格與供應變化。

受到記憶體缺貨衝擊，蔡文河表示，記憶體相關需求在雲端服務供應商（CSP）端相對具韌性，幾乎不受景氣波動影響。包括Meta、Amazon、Apple等大型CSP，在資本支出與庫存調整告一段落後，已重新鎖定關鍵記憶體供應來源，主因在於供應商不敢輕易得罪核心客戶，產能多已被大型CSP包下。他直言，2026年成長動能，仍將集中在CSP與AI相關應用。

蔡文河指出，網通廠對NAND Flash需求量大，但市場供給極為吃緊，產業現況已演變成「即使願意加價，也拿不到貨」。他坦言，短期內缺貨問題難以改善，供需失衡狀況恐一路延續至2027年下半年，業界普遍認為2026年幾乎無解，市場將以消化既有庫存為主。

在供應結構方面，蔡文河說明，公司主要使用的記憶體產品集中於特定製程與高頻記憶體（HBM），市場普遍認為2026年記憶體供給結構無解，主因在於DDR3、DDR4等成熟製程產品並未規劃擴產，相關產能持續收斂，廠商轉而布局更高階產品，形成結構性供給緊縮。

蔡文河也指出，相較去年尚未全面反映漲價，今年部分產品報價已出現3至5倍的明顯上揚，背後主因同樣來自供給收縮與結構性缺貨。他並再度提到，神準與主要供應商對市場狀況與產品策略多採取相對透明、直接的溝通方式，有助於公司提前因應價格與供應變化。

此外，神準打造一系列AI產品，包含AI攝影機，AI伺服器及Edge AI BOX，內建輝達Jetson AGX高階模組，將先在台灣市場開賣，自有品牌EnGenius搭配中華電信集團及神腦通路，以品牌搶進中小企業市場。2025年神準來自伺服器貢獻營收約2％， 2026年從訂單量觀察占比約5％。

