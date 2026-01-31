神準蔡文河:布局AI攻ISP 惟記憶體缺貨是營運變數

網通廠神準董事長蔡文河。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠神準董事長蔡文河指出，全力朝向AI布局，並將過去集中在企業客戶的營運策略，轉向ISP(Internet Service Provider，網際網路服務供應商)，預期3年內將目前的7:3營收佔比，轉為5:5。

今年是神準成立20周年，蔡文河在今日旺年會前指出，今年接單情形較去年好，原本對今年營運相當看好，不過，受到記憶體短缺、價格爆漲的影響，預估上半年營收將有20-30%的衝擊，下半年會稍好一點。

蔡文河指出，AI應用爆發，記憶體大廠產能優先配置於高頻寬記憶體(HBM)，同時CSP為確保算力需求，早已包下其餘產能，因此處於供應鏈下游的網通業者，在記憶體取得上更為吃緊，尤其是網通產品常用的NAND Flash缺貨情況相當嚴峻，DDR4 模組價格甚至出現從8美元飆漲至80美元，且「即使願意加價，也拿不到貨」。

至於記憶體價格的爆漲，客戶可以接受嗎?蔡文河說，現階段多數客戶都願意吸收，但神準也持續與南亞科(2408)等記憶體業者協調產能配置，且目前都要開出全年的需求。

蔡文河預期，記憶體短期內缺貨問題難以改善，市場將以消化既有庫存為主，供需失衡狀況恐將延續至2027年下半年。

