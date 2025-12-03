神父猥褻女教友遭判刑 天主教新竹教區：最嚴重將除去神職

神父葉元良涉猥褻女教友，天主教新竹教區對此回應並不知情。圖為新竹教區內最知名的天主教教堂。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕天主教新竹教區監督管轄的聖衣會會士(神父)葉元良涉猥褻教友遭判刑一事，新竹教區對此回應並不知情，不過這名神父5年前已未在特定的教會牧養，只在原修會內擔任修士相關工作。天主教對性侵及性騷擾零容忍，教區內部未曾收到相關申訴；將會詢問當事神父，並先予停職處分，若相關案件經法院判決確定，最嚴重會除去神父的神職。

另曾在葉元良牧養的天主教會教友提到，過去20多年來，不曾看到葉元良有碰觸教友的情況，因此對葉元良神父涉猥褻女教友很驚訝，但幾年前葉元良已不在教會主持彌撒等工作，教友間也不知發生什麼事。

但有教友提到，葉元良神父年輕時是很積極熱心的神職人員，待人親切，且以神的話語及信仰為主，幾年前開始卻在彌撒時談論社會及政治現況，且表現得很激動，確實讓部分教友覺得不妥適，後來不知何故離開教會彌撒及牧養神職。對葉元良神父涉及猥褻女教友都難以置信。

