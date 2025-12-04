神父起色心！「隔褲摸骨」猥褻女教友3次 天主教新竹教區：最重去神職

記者羅欣怡／新竹報導

葉姓神父在教會服務的時候，猥褻女教友遭判刑。（圖／翻攝自臉書）

新竹市天主教葉姓神父，2022年任職於新竹市天主教加爾默羅聖衣聖母堂，連續三天趁女教友小美（化名）前往尋求宗教慰藉（避靜）時，3度猥褻得逞，遭判刑10個月。對此，天主教新竹教區表示，內部未曾收到相關申訴，若相關案件經法院判決確定，最嚴重會除去神父的神職。

判決書指出，小美2022年前往教會尋求宗教慰藉，剛好由葉姓神父輔導，葉男竟利用因宗教輔導行為產生之上下從屬支配關係，及小美受自己以宗教輔導方式扶助而生之權勢與機會，趁機猥褻。

法官調查，2022年2月16與17日晚間8點，葉男在教會302室內，趁與小美獨處之際猥褻得逞2次，18日深夜10時40分許，葉男竟然更大膽，對小美3度猥褻得逞。新竹地院依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑10月、緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

根據《自由時報》報導，新竹教區對此回應並不知情，不過葉姓神父5年前已未在特定的教會牧養，只在原修會內擔任修士相關工作。

新竹教區強調，天主教對性侵及性騷擾零容忍，教區內部未曾收到相關申訴；將會詢問當事神父，並先予停職處分，若相關案件經法院判決確定，最嚴重會除去神父的神職。

