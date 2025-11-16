神片瘋傳！iPhone暗藏「出軌留言區」功能 網紅公開抓偷吃新招

網紅透露iPhone內建的「訊息」App可查看最近30天內刪除的訊息紀錄，很多人都藉此意外抓到另一半出軌。（示意圖，Pixabay）

另一半的訊息欄中規中矩是否就代表他們是清白的乖寶寶？別太傻太天真了！澳洲網紅絲凱（Skye Wheatley）最近在TikTok上分享了一支「抓猴」神片，讓無數心懷疑慮的網友瞬間瘋掉，她揭露了iPhone「訊息」App內建的一項隱藏功能，能讓你看到「近期刪除的對話紀錄」，這個小技巧立刻在社群媒體上引發了病毒式傳播，大家躍躍欲試想一探究竟。

綜合外媒報導，絲凱最近在網上教學查閱近期刪除訊息的方式，首先打開iPhone內建的「訊息」App，點選左上角的「編輯」或「過濾條件」，接著選擇「最近刪除」的選項，所有在近30天內被移除的私密對話，便會重見天日。絲凱雖然近期跟愛情長跑的男友分道揚鑣，但她堅稱發這支影片純粹是「為了保護姊妹們」，同時也俏皮地呼籲：「查閱時請務必三思，後果自負喔！」

這則貼文觀看次數突破百萬，許多留言都像是在開「抓姦」表彰大會。知名的媽媽部落客貝拉·梅西娜（Bella Messina）就跳出來背書：「我能打包票，這個功能真的超級、超級、超級好用！」更有網友現身說法，表示自己就是在懷孕期間或看似毫無異狀時，利用這招揭穿了伴侶私底下「偷聊女生」或「找外送茶」的地下戀情。大家這才恍然大悟：手機螢幕的乾淨，往往只是表象的掩飾，其實可能只是藏得深。

專業人士也來添柴火，私家偵探凱西（Cassie Crofts）透露，現代「出軌者」藏匿行蹤的招數越來越高明，他們甚至會利用看似無害的「備忘錄」（Notes）App進行私密通信。只要利用「共享筆記」功能，就能悄悄傳遞文字、照片和影片，還能隨時刪除或上密碼鎖，不留下任何蛛絲馬跡。此外，凱西提醒連表情符號鍵盤都可能是線索，例如一位委託人就是發現男友頻繁使用自己從未見過的「茄子圖案」，最終才發現他早就跟外面妹子曖昧傳訊。總之，凱西建議察覺到不對勁時，應保持冷靜，先以蒐集證據為上策。

