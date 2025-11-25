神的傷心垃圾車
「謨涅摩敘涅，又偷偷溜出去玩！下次看我怎樣把你抓回來！」
那時候，謨涅摩敘涅倚在我的影子上，會聲會色學起了媽媽是怎樣責備她的。我們一起笑，第二天，小謨還是滿不在乎地逃出家門，為了來見我。
那是很久很久以前的事了，謨涅摩敘涅還不是眾人知道的詩歌繆斯，不是宙斯的第五任妻子，更不是九個孩子的母親。這樣說來，我是不是在世上遊蕩得太久，又或者你覺得與小謨的回憶也是我編出來誇耀自己，畢竟像我這樣灰頭土臉的人，怎麼可能認識什麼魔什麼孽之類。
但真的，我第一次見到謨涅摩敘涅時她還很小，不是年齡小，不是體型小，小只是一種感覺，就像握在手裡一顆冰涼的珠子。那天，這顆珠子從荒山上一路滾下來，倏忽出現在我面前。她號稱，自己是掌管亡者的記憶的神，而我，正是她的管轄對象之一。
「神經病！」我嘟囔著。「我沒有死，也不需要有記憶。記住這個記住那個，煩死啦。再說，你看上去一點也不像神。」
「我當然不像神，因為我就是。而你，如果不是記憶，如今你靠什麼存在呢？」
其實，謨涅摩敘涅說得不錯，遇見她時我已經沒有了身體，只是為什麼，記憶沒有跟隨身體消失在世上，而是來到這片荒蕪的山丘。小謨卻可以看見我，聽見我的內心。
「你看，你也覺得我說得沒錯吧？你以後就歸我管了——」
原本我習慣孤獨，生前死後都是。但與這個明麗的綠衣少女待在一起，興許也不壞。她吵吵嚷嚷，不停講那些她所認識的死人過去發生的事。我才知道，過去有那麼多人死在無垠夜色裡。她在講述這些故事的時候學會了寫詩，是因為故事一個個講就會變得太冗長無趣，「然後」「然後」的我也嫌煩，她便找到一種韻文的方法來講述。我的耳朵裝不下那麼多亂七八糟的詩，忍不住揶揄。
「我還以為，掌管記憶的神是沉靜、哀愁的，像一塊石碑一樣平靜。」
「為什麼有這種印象？」
「事情發生過了，記憶是不好篡改的吧？自然不應該亂動。何況是死人的記憶。」
「誰告訴你不能改的？少對我指手畫腳的，我們是誰管誰呀？」小謨冷哼一聲，雖然蠻不講理，總之還是個可愛的人。
每逢黃昏，謨涅摩敘涅在山坡上放牧亡者的記憶。我呆呆看著小謨的背影，她的影子被拖長，像一片最輕最薄的死亡。跟小謨就這樣廝混了幾年呢？記不清了，但一切都有結束。有一天，謨涅摩敘涅告訴我，她要離開這裡。
「我要結婚了。」
我很吃驚，「小謨，你要跟誰結婚呢？我每天都跟你在一起玩，並沒有看到你的情人。」
「媽媽說，我長大了。每天在外面胡玩，又不懂得幫家裡分擔家務，還不如嫁人算了。」
在娶謨涅摩敘涅結婚之前，宙斯已經有了四位妻子，後來，這個數字又增加到了七。他們住在一座極其現代化的都市，謨涅摩敘涅不去放牧了，亡者的記憶滿溢荒原。我回到了那個孤單的所在。
我沒有過問謨涅摩敘涅後來的生活，其實我對她如今居住的城市很熟悉，因為我生前就住在那裡。每一個城市有每一個城市的規則，它們各行其是，就連神的法則也不能如行在光上，行在水上般運作。這座城市有嚴格的垃圾分類規則，幸好，宙斯不需要自己處理垃圾。如果每一位妻子扔一天的垃圾，那麼一個禮拜剛好過去。可是有一天，謨涅摩敘涅找到我，說她不想承擔丟垃圾的工作。
「不是我懶惰成性……是因為，我得了傷心垃圾車綜合症。」
「那是什麼？世界上真的有這種病嗎？」
接下來的一小時裡，我被科普了什麼是傷心乳頭症候群，簡而言之就是被觸碰到乳頭會產生憂愁。那麼以此類推，謨涅摩敘涅的病症就很好理解，就是一聽到垃圾車就會產生的憂愁。的確小謨變得憂鬱了許多，不復以前的自由自在，望著她綠衣少女的臉，我忽然覺得那麼陌生。
因為答應過要幫小謨，我暫時離開死者居住的荒原，回到城市，我曾經無比熟悉的城市。無所顧忌地穿行在街巷之間，我常常偷聽市民的聊天，就像以前聽小謨的故事，市民的聊天多半瑣碎雜亂，和詩歌沒有關係，卻也彌足生動。
他們都是人，活人，活人的煩惱大多也是由活人製造的，在化作亡者的記憶前，它們堆疊在藍色星球上，不能像垃圾一樣被輕輕快快丟走。謨涅摩敘涅從來沒有拋下過它們，難怪，她不喜歡丟垃圾。
謨涅摩敘涅交代我要扔掉的，這次是一個失敗者的一生。她說她先生，也就是宙斯掌管芸芸眾生，偶爾也就會有這種東西。「那應該是放在不可回收之類？」我感受著袋子裡這一生的重量。
「隨便你，」小謨愁眉苦臉地對我說。「如果還住在山上，我寧願辛苦一點每天都帶它出來曬太陽不讓它發霉，也不會輕易把它丟掉的。可是，城市的空間太小了，根本沒有地方放……」
好吧，我說。
如過往許多個黃昏中的一個，我無限迫近垃圾車，感知它的悶熱與黏稠，像自己也快被扔進去。袋子脫手的那一刻，我想起了一切，想起了我的命運，一個大型垃圾分選系統。說好聽點，你就叫它「生活的湍流」吧。然後，我就消失了。袋子裡裝著的是我的人生，不可回收的那一種。
城市沒有因為少了一段記憶而變化。它仍然如一個透明的程式。載入人群，載入美麗的生與死，載入神色憂鬱的神明。神會以什麼樣的型態示現？今天，它是一輛浩蕩春風裡開過的垃圾車……
