神盾盃資安決賽登場 10組學生團隊攻防113年冠軍隊

（中央社記者楊思瑞台南23日電）國家中山科學研究院在大台南會展中心舉辦第10屆神盾盃資安競賽，10組進入決賽學生團隊今天與去年冠軍隊進行資安攻防，透過各項模擬題型，加強產學界交流，發掘更多資安人才。

中科院在大台南會展中心舉辦總獎金超過新台幣百萬元的「2025國防AI應用創新競賽與論壇」，以及第10屆神盾盃資安競賽，邀請國內產學研菁英參加，透過賽事與專題講座方式，激發國防AI創新動能，其中神盾盃資安競賽共吸引40多組學生團隊參加，經過初賽選出10組團隊進入今天決賽。

廣告 廣告

中科院資訊安全中心副主任吳孟秋接受媒體聯訪表示，神盾盃資安競賽已舉辦第10屆，提供資安高手進行競技，也能為國家發掘資安相關領域新秀，未來可投入國防科技產業，這些學生到軍中服役時也可參與資安相關部隊。

吳孟秋表示，今年競賽最大特色在於首次引進「霸主攻防戰」，由去年獲競賽冠軍團隊當防守方「霸主」，進入決賽的10組團隊擔任攻方，雙方透過中科院與業界合作設計的各項題型進行攻防，主要模擬醫療場域及融入AI相關議題，攻方須設法繞過防守方設下的資安限制進行突破。

除了激烈競賽，2025國防AI應用創新論壇同時進行，上午及下午各安排2場專題演講，以「主權AI與國防應用」等議題，說明AI導入國防科技重要性，並藉由科研開發計畫，推升全民防衛韌性。

台南市長黃偉哲出席論壇開幕致詞表示，台南科技發展並非「為了AI而AI」，而是著眼於國家安全、市民生活與城市韌性，感謝中科院持續舉辦相關活動，讓關心國家發展人才共同貢獻智慧，支持城市治理與國家安全，共同打造台灣更穩固未來。（編輯：陳仁華）1141123