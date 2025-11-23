神盾盃資安競賽首採霸主賽制 去年冠軍需與10隊伍對戰

參賽者聚精會神的操作著程式，透過中科院與民間企業模擬的企業網路環境，進行網路攻防對決。

有別於過去，這次首次導入「霸主賽」，由去年冠軍隊伍擔任霸主，接受多達10支挑戰者隊伍，進行內部滲透、誘導AI、數位鑑識等多項最新攻防情境，比賽現場火花四射，考驗選手的技術實力，更強調團隊協作與創新能力。

國家中山科學研究院資安中心副主任吳孟秋表示，「我們可以磨練國內這些優秀的資安人才，能夠更提升他們相關攻防這樣的能量，來提升我們國家的資安韌性。」

廣告 廣告

為提升競賽專業度，今年除名次與霸主獎外，還增設10萬元攻防獎金，依每回合攻擊、防禦成績進行加成與分潤，讓賽事更刺激。

除了激烈競賽，中科院也以企業責任為出發點，在現場推出多樣化資安體驗，其中來自內湖高中的學生們也跨級加入這次的展覽競賽。

內湖高中學生李京翰說明，「訓練AI，讓AI去學習封包流量資料，讓AI去分析這些封包，然後我們會將這些資料繪製成圖表，將可疑的IP來源整理在地圖上面，繪製成熱地圖表。」

內湖高中學生黃郁晴說道，「學到的東西加以利用，然後變成一整個架構，後來進決賽後，代表說評審對我們作品有一些感興趣，那我們就更加努力，去把架構弄得更完整、更清楚。」

神盾盃邁入第10年，透過高度還原的攻防環境，讓年輕的選手展現實力，也能與產業接軌，中科院盼藉此促進人才與產業交流，為科研能量注入新血，強化國防資通訊戰力。

更多公視新聞網報導

南韓「放空」競賽只准發呆 心率最平穩者獲勝

