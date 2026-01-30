神盾衛星參與數位發展部商用衛星應用實驗室開幕

神盾衛星。資料照



神盾集團旗下神盾衛星（Creative5 Inc.）近日參與「商用衛星應用實驗室」開幕儀式，與數位發展部數位產業署、學研單位及相關領域產業代表，共同見證我國商用衛星應用發展的重要里程碑。活動現場同步舉辦技術分享與應用展示，呈現多元衛星技術於實際場域的應用潛力。

此開幕儀式中也同時頒發經 131 組產官學研團隊參與競賽後、經嚴謹審查遴選出40組入圍團隊，不少方案已對準低軌衛星關鍵技術，並回應農業、海洋與城市治理等產業場域需求，具備進一步商品化潛力。

廣告 廣告

神盾衛星同步舉辦「樹莓派上衛星」應用培力工作坊，透過 Raspberry Pi 搭配 Hestia 衛星 IoT 終端設備，帶領與會學員實際操作衛星通訊，體驗資料傳輸與雲端平台整合流程，協助參與者深入理解衛星技術如何轉化為可驗證、可延展的實際應用成果。

神盾衛星表示，隨著 3GPP NTN 非地面網路標準逐步成熟，衛星通訊已成為全球連網架構的重要一環。此次透過實驗室開幕與培力工作坊並行的方式，不僅展示衛星應用的即時成果，也協助培育跨域整合與實務操作能力，進一步縮短衛星技術與終端應用場域之間的距離。

未來，神盾衛星將持續投入實驗場域與培力計畫，推動衛星物聯網技術於無人載具、海事安全、環境監測與智慧農業等應用落地，協助建立可複製、可擴散的商用衛星應用生態系，並促進台灣商用衛星產業的長期發展。

更多太報報導

微軟重跌、輝達尾牙登場! 台指期夜盤大跌331點權值股恐承壓

台美關稅15%不疊加 黃仁勳直言太棒了！台積電扮演要角、肯定台灣對美戰略價值

黃仁勳抵台! 先剪髮再拜會張忠謀 盼陸放行H200、Rubin晶片全數生產了