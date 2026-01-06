神盾衛星CES攜 Viasat 展示混合式衛星！秀物聯網智慧林業監測成果

神盾董事長羅森洲。陳俐妏攝



神盾衛星（Creative5）今日宣布，將攜手全球通訊大廠 Viasat，於 CES 2026（美國消費性電子展） 共同展示一套已完成實地驗證的智慧林業監測系統。該系統已成功部署於國立宜蘭大學（National Ilan

University, NIU）智慧林業監測計畫，向國際展示台灣在衛星通訊、物聯網與環境監測應用整合上的成果。

全球物聯網應用在偏遠與基礎設施不足地區，長期面臨通訊覆蓋有限、電力取得不易與維運成本高等挑戰。Creative5 與 Viasat 此次合作，正是針對這些關鍵痛點提出解決方案。透過整合 Viasat 的窄頻非地面網路（NB-NTN）衛星通訊技術，並結合地面行動網路、LoRaWAN、BLE Mesh 及私有網路架構，系統可依據實際環境條件，讓終端設備智慧切換合適的通訊路徑，在地面網路受限或存在盲區的情況下，仍能維持可靠的資料傳輸。

