神盾集團啟動無人機艦隊! 旗下迅杰戰略投資MIT無人機品牌

神盾董事長羅森洲。陳俐妏攝



神盾集團海陸空戰略全數到位！神盾旗下子公司迅杰昨天董事會決議通過，策略性投資璿元科技及翔探科技。璿元科技專注於無人機的設計製造、系統整合及次系統開發與應用服務，為MIT無人機品牌廠商。翔探科技具備完整自主飛控至整機設計之技術能力。

神盾集團近年積極轉型，透過系列併購與入股動作，轉型成從 ASIC、IP 到晶片設計上下游資源串連的集團，集團各成員都自擁 IP 與 ASIC 設計能力，切入半導體上游、下游終端應用，神盾更成功扮演成員成長的軍火庫。

神盾目前旗下子公司共10家企業，包括安國、 芯鼎、 迅杰、 安格、 鈺寶、 乾瞻、神雋、神銳，以及神盾能源等

迅杰專精於RGB燈效技術、快充、AI等領域，加入神盾集團後，藉由集團資源與AI、高效運算（HPC）的布局，特別是在USB-PD快充、電競RGB、以及AI PC應用。

迅杰昨天董事會決議通過，策略性投資璿元科技及翔探科技。璿元科技專注於無人機的設計製造、系統整合及次系統開發與應用服務，為MIT無人機品牌廠商。翔探科技具備完整自主飛控至整機設計之技術能力。

