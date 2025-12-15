神祕儀式？情侶壽山動物園沿路見「一排機車全插樹枝」 真相曝光超實用：泰國更浮誇

不少外地遊客第一次見到「機車集體插樹枝」景象，拍照上網詢問後意外引發熱議。（翻攝自Threads/_.cuanniii）

不少民眾前往高雄壽山動物園遊玩時，曾注意到路邊停放的機車坐墊上，幾乎清一色卡著樹枝。近日一對情侶前往造訪壽山，目睹這一幕當場愣住，拍照分享到社群平台詢問原因，沒想到意外釣出大量高雄在地人解惑，也讓這個「地方限定生存技巧」引發超過20萬人關注。

來壽山遇到「集體插樹枝」？情侶入境隨俗照做

一名女網友在Threads發出照片，只見壽山動物園周邊路旁，一整排機車的坐墊縫隙中，都橫插著一根樹枝，一端卡在後把手，另一端頂住龍頭，畫面相當整齊。

原PO表示，自己與男友完全看不懂這個行為的用意，但男友見大家都這樣做，為求保險也跟著「有樣學樣」，離開前特地找了樹枝固定車子，讓她忍不住直呼：「這是群眾效應，但我真的好想知道原因。」

壽山機車插樹枝是什麼意思？在地人一致答案：防猴子

貼文曝光後，立刻吸引大量網友朝聖，高雄在地人也紛紛現身解釋，關鍵只有3個字：「防猴子。」

不少人分享實際經驗指出，壽山獼猴經常會翻開機車坐墊或前置物箱找食物，甚至會直接坐在車上，插樹枝的做法等同於臨時「卡榫」，能讓坐墊無法被輕易掀開。

有網友直言：「親眼看過猴子自己打開車廂翻東西」「牠們爪子很利，我的坐墊就是被踩破的」「插樹枝就像上鎖，不然真的會被翻到懷疑人生」。

怕的不只翻車廂？猴子坐在車上更危險？

除了防止財物被翻動，也有在地人提醒另一個隱藏風險：牽車時，可能會遇到猴子還坐在車上。

「壽山的猴子不好惹，萬一突然發現牠在你的機車上，真的會嚇到」「牠們對地盤很敏感，被激怒反而更麻煩」，因此不少人都選擇插樹枝當作簡單的物理隔離方式。

不只台灣有？網友曝泰國山區「嚇猴神器」更浮誇

留言中也有人分享國外經驗，一名網友提到，曾在泰國山區景點看到幾乎每輛車上都放著鱷魚玩偶，起初不解用途，後來才知道是用來嚇猴子。

也有網友分享在泰國看見的防猴奇招。（翻攝自 Threads／ju3111）

他表示，當地甚至有商家專門販售鱷魚玩偶，因為只要車上擺著，猴子就會刻意避開。這個說法也獲得其他網友附和，直言「真的有效」。

從地方習慣到網路話題 在地智慧引發全網圍觀

原本只是地方居民之間口耳相傳的防猴方式，因一則貼文被更多人看見，也讓不少外地遊客第一次理解這項「壽山限定守則」。

對此，有網友笑稱：「這不是迷信，是實戰經驗」「來壽山沒插樹枝，才是真的新手」「高雄限定版生活智慧」還有網友開玩笑留言：「他們都報名了曬樹枝的比賽」「怕猴子突然把你的車騎出去飆車」「防止猴子把機車偷騎走，牠們不但在山道壓彎在市區亂鑽甚至還騎去改車，你不會相信猴子改的車有多好笑」「猴子會偷騎機車，然後變成山道猴子」

