神祕大咖也愛！南屯烤鴨店 迎來「重量級」貴賓

台積電總裁魏哲家與老闆開心合影。（圖／店家提供）





台中南屯的鴨片館，11日晚間迎來一位重量級嘉賓，原來是台積電總裁魏哲家，他當時和朋友低調用餐，沒想到被其他客人認出來，紛紛要求合影，還說「常來就會遇到他」。原來魏總裁也是這間餐廳的常客，每次必點烤鴨、酸菜白肉鍋和蘿蔔絲餅，和老闆也認識多年。這次老闆還送上了紫南宮的招財錢母，預祝台積電馬到成功。

烤鴨外皮金黃油亮，在師傅的巧手下，一片一片切下堆放，搭配甜麵醬跟蔥段，讓饕客一口接著一口，而這間餐廳，也迎來一個重量級貴賓。台積電總裁魏哲家，最喜歡造訪台中南屯的這間中式餐廳，他經常和朋友家人一起來這邊用餐，最喜歡坐靠窗的位置，每次來都會造成熱烈討論。

餐廳員工王小姐：「就說可不可以，跟你合照一張這樣，因為他要走的時候，我趕快攔住一下，他說可以，他人很親切，很像爸爸，就是很常看到他，所以就比較緊張一點，因為很怕他會被其他客人打擾到這樣。」

11日晚間，總裁以一身全黑穿搭，低調現身南屯的鴨片館，與老闆開心合影，而老闆事後也在臉書 PO 文，說感恩世界級總裁 12 年來的照顧與加持，不小心被發現了，客人開心的拍照，並說居然有幸遇到總裁，總裁回：「我常來啊」，老闆還送上了紫南宮錢母，預祝台積電馬到成功，股市屢創高峰。

餐廳老闆張先生：「比較有趣的是那個啦，頂多會要求說，你要給我配比較好的，覺得你上次給我收的錢都會賠錢，有時候配了 2、3 次，（每次）可能才 7、8 千，他就很不好意思，就會去配我們店裡最貴的桌菜 1 萬 2 千 8 的，吃個一兩次我就覺得，別再吃這個了，我幫你配，但是他還是會跟我說，你最少要配 1 萬多的，但是我都還是配 7、8 千、8、9 千的，（他）每次都吃到，很不好意思這樣消費這麼低這樣。」

原來魏總裁，還是鴨片館的常客，從 12 年前店家剛開幕就來造訪，平均一年就來 7~8 次，最喜歡的就是招牌北京烤鴨、酸菜白肉鍋，以及多汁鮮甜的蘿蔔絲餅，每次來幾乎都必點。

餐廳老闆張先生：「每次來我幾乎都會有伴手禮，遇到過年都想說，會再送個什麼東西，像去年蛇年我也是有請美工，幫我設計一張圖這樣，就他騎在蛇上這樣，捨我其誰的意思這樣。」

世界級領袖的美食清單曝光，也意外讓鴨片館成了饕客與粉絲的打卡新熱點。

