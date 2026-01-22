神祕大戶蕭漢森涉炒股 5人移送

股市知名金主、被稱為「神祕大戶」的蕭漢森涉嫌於民國110年間以大量人頭戶相對成交手法，拉抬7檔上市公司股價，檢調22日搜索蕭漢森兄弟、姊姊及恩又博、華允公司，調查局訊後將蕭漢森等5名被告移送北檢複訊。（本報資料照片）

股市知名金主、被稱為「神祕大戶」的蕭漢森，涉嫌於民國110年間以弟弟蕭漢彬、姊姊等親友，以其經營的恩又博、華允公司法入帳戶，用大量人頭戶相對成交手法，拉抬燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰7檔上市公司股價，獲利3、4000萬元，涉嫌《證券交易法》操縱股價罪，檢調22日兵分9路搜索蕭漢森兄弟、姊姊及恩又博、華允公司，調查局訊後將蕭漢森兄弟、姊姊等5名被告移送北檢複訊。

今年60歲的蕭漢森，擔任華允資產管理、恩又博投資2家公司董事長、合雅量子科技董事，也曾擔任上市公司有線電視大豐電董事多年，112年他用22.87億買下力致，被稱為股市的神祕大戶。

蕭漢森與弟弟蕭漢彬是台灣股市中極為低調但實力雄厚的老牌金主，以擅長操作權值股、短線交易及法人戶聞名，在證券界有「第一代少年股神」的稱號，早年透過華碩證券發展業務，並透過投資與資產管理公司活躍於股市。

券商第一線營業員表示，蕭漢森、蕭漢彬兄弟年輕時就叱吒股市，營業員認為，兄弟手法太過粗糙，且過於貪心才會被逮。營業員透露，蕭漢森兄弟擅長做量、做價雙面手法，運用至親戶頭左手換右手，製造成交熱絡的假象，炒到目標價就出脫，荷包賺滿滿，散戶成了被割韭菜的對象。

北檢檢察官22日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索蕭漢森兄弟及人頭共6人住居所及恩又博公司、華允公司等共9處，調查局訊後請回1名人頭，另蕭漢森兄弟及姊妹共5名被告移送北檢複訊。