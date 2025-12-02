神祕天山會長「黑狗」西門町遇襲 嫌稱「為義父復仇」

台北市 / 綜合報導

天道盟天山會長，綽號「黑狗」的賴姓男子，1日中午在台北市一處停車場遭砍雙腿。其中一名嫌犯供稱，是天道盟不倒會大老的義子，大老過去曾與黑狗有過節，當天剛好又是他的告別式，要為義父復仇，但這個說法警方存疑。據了解，賴姓男子行走江湖多年，但行事作風低調神祕，罹癌退隱江湖多時，沒想到竟公然遇襲。

員警VS.嫌犯說：「你趴下，趴下，你也趴下，都趴下。」砍完人的兩名男子高舉雙手，沒有反抗態度冷靜，但一旁的繳費處傳來哀嚎，綽號黑狗的幫派分子倒臥血泊中，記者張權說：「鬧區西門町這處大樓不只有飯店，而且還有連鎖火鍋店，附近遊客眾多，但它的地下停車場卻傳出了砍人案件。」

兩人先是在大樓附近閒晃，看來早有預謀，但在此之前他們去的地方，是天道盟不倒會大老的告別式，被砍的黑狗疑似過去跟他，有過不少恩怨，這麼巧黑狗就在告別式下午遇襲，砍人的徐姓男子，自稱是大老的義子，和王姓男子在停車場埋伏，刻意和黑狗搭同一班電梯，一到地下室便持利器砍人，冷眼看著黑狗倒地，還在現場等員警到場實在囂張。

目擊民眾說：「結果有2個人尾隨在他後面，他突然就不知道什麼原因，就是把他那個2個小腿，那個腳筋砍斷然後出血。」停車場還殘留部分沒清到的血跡，黑狗雙腳遭砍深可見骨，行走江湖多年行事作風低調神秘，記者(85.09.18)說：「根據警方極機密的資料顯示，主嫌黑狗和天道盟曾走得很近。」1996年曾被影射涉及立委綁架案，一度遭警方鎖定，之後則因為罹癌退隱江湖。

知情人士說：「很久因為身體不好也大概近10幾年來，也很少在外面活動比較少了，就幾乎等於是在養病，就可能也脫離這個圈子，這個過節之後慢慢，他也慢慢淡出江湖了。」徐姓嫌犯供稱要替義父復仇才犯案，但警方發現兩人手機裡只有律師電話，一開始還不願陳述相關案情，和夏天倫案一樣的套路，兩人犯案動機有無遭人指使，檢警持續釐清。

