神祕感滿分！隱藏在車庫裡的預約制漢堡排，僅有八席，戳開即噴汁的厚實肉餅太銷魂

新北蘆洲｜ Unwind Garage車庫

自從挽肉與米來台後，掀起了一陣漢堡排風潮，如雨後春筍般的相繼冒出，

許多知名連鎖品牌也加入行列，不過這次介紹的漢堡排店不是連鎖品牌，

而是一間在地經營的小店，還是隱藏版的美食呢！

非常不顯眼的Unwind Garage車庫，真的隱藏在車庫裡，貨真價實的在地隱藏版美食。

Unwind Garage車庫的內用座位很少，建議來訪前一定要先線上訂位，

不然很大的機率是吃不到的喲！如果不內用也可考慮外帶；

另外訂位時也需先點好漢堡排套餐，方便統計數量。 線上訂位

低消每人一份餐點(小學生以上就算)

Unwind Garage車庫的內用座位有限，只有四張雙人桌，

僅八席的數量，因此沒有事先預約的話根本吃不到，

當天到現場還有不少組等待候位，生意頗好。

雖然是車庫，但內裝蠻講究的，帶有點復古又現代的風格，很有特色。

車庫內的燈光比較暗一點，每桌都有一盞檯燈，營造出來的氣氛很不錯，

有種吃燭光晚餐的錯覺，放置漢堡排的器具很專業，整個超好拍！

缺點礙於是車庫的關係，店內空間不大，所以桌距較窄，很介意的話就請三思囉。

套餐的部分會附三項小菜、池上香米飯與豆腐味噌湯，

小菜類的調味都不會太重，蠻開胃的；豆腐味噌湯很規矩，不會太鹹。

池上香米飯可+35元搭配生食等級雞蛋，推薦必加，

濃郁的蛋黃和著米飯一起吃真的很銷魂。

漢堡排的部分是在門口煎好後送進來，因此屋內不會油煙瀰漫，

既然來了只吃一顆漢堡排怎麼過癮，當然要雙顆點下去囉！

雙牛漢堡排套餐的每顆漢堡排都很厚實，香氣四溢。

用筷子一戳下去就狂噴汁，超厲害！

漢堡排的熟度恰到好處，牛肉味道濃郁、濕潤，是滿滿的肉香跟肉甜味，

單吃就很美味；如果口味偏重的朋友，可以淋些桌上的醬汁，轉換口味。

對不吃牛的朋友很友善的漢堡排店，一般漢堡排都是用牛肉或是牛豬混和，

對不吃牛的人來說根本無福消受，

但Unwind Garage車庫就有純豬肉製作的雙豬漢堡排喔。

漢堡排一樣厚實可愛，顏色上比牛肉稍淡一些，放在一起還是可以分辨出來的。

一戳下去一樣會冒出肉汁，不過明顯比牛肉漢堡排少些。

豬肉漢堡排不像牛肉擁有濃郁肉味，不過沒有豬臭味，是柔和的肉甜味，

油脂跟肉汁也不像牛肉那麼充沛，所以口感比較沒那麼濕潤，

剛好牛豬都有吃到有比較，個人偏愛牛肉漢堡排多些。

單點的嫩烤杏鮑菇，軟嫩juicy，撒點香料跟胡椒鹽就很美味。

一樣很原汁原味的嫩烤厚切節瓜，脆中帶軟，滿滿節瓜本身的滋味，清爽。

很有個人特色的漢堡排專賣店，雖然沒有連鎖餐廳的氣派與規模，

但小巧精緻更溫馨，漢堡排表現也沒有讓人失望，

若說缺點就是空間太小了，若沒事先訂位可是吃不到的。

Unwind Garage車庫

所在地址：臺灣新北市蘆洲區光華路150巷23號

營業時間：日 三 四 五 六 12:00–14:00, 17:00–20:30

店家電話：0987-404-827

文章來源：Irene's 食旅．時旅