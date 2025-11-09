神秘人開價「5位數飯局」！女星怒嗆：不夠我一條短影音

娛樂中心／吳宜庭報導



32歲香港女星鄺靜汶近日在社群上分享一則令她哭笑不得的私訊內容，透露自己收到陌生網友的「飯局邀請」，對方開價港幣5000元（約新台幣2萬元），讓鄺靜汶忍不住吐槽：「喂，別開玩笑啦，五千塊還不夠我出一條IG Reels呢，開什麼玩笑？」，貼文一出引起粉絲熱議，不少粉絲留言表示，「2萬就想約到也太天真」、「這價錢太侮辱人了」。





神秘人開價「5位數」約飯局！「不碰人純聊天」女星傻眼回嗆：不夠我一條短影音

陌生網友開價港幣5000元（約新台幣2萬元）約飯，並強調「只吃飯、無身體接觸」。（圖／翻攝自鄺靜汶IG）

近日，香港女星鄺靜汶在IG曬出一張飯局邀約的截圖，對方開價港幣5000元（約新台幣2萬元），並強調「只吃飯、無身體接觸」，還自稱從事保險業。面對突如其來的邀請，鄺靜汶忍不住吐槽：「喂，別開玩笑啦，5000都不夠我出一條IG Reels！」她更幽默表示，自己脾氣火爆，沒想到居然還有人會喜歡這種類型，笑稱「難道對方是M屬性嗎？」。事件曝光後，鄺靜汶的IG追蹤數暴增，她笑言「今天睡醒發現好多人追蹤我，結果上網一查才知道自己上新聞了」。對於這場「飯局風波」，她以幽默口吻看待，直呼「看起來你好像很好的人，不過好像不太適合我，乖啦，回去玩交友App吧！」。





鄺靜汶直率又搞笑的個性，被粉絲封為「港版小S」。（圖／翻攝自鄺靜汶IG）

鄺靜汶是香港90後新生代女星，曾兩度參加香港小姐競選，落選後轉戰戲劇圈。2021年以港劇《IT狗》走紅，憑毒舌OL形象圈粉無數；2023年主演電影《破·地獄》更入圍香港金像獎最佳新演員，演技受到肯定。她在社群媒體上也十分活躍，經常拍攝短影片分享日常與拍攝趣事，直率又搞笑的個性讓粉絲封她為「港版小S」。而這次的飯局事件，也讓大家目光再次聚焦她身上，她藉此機會澄清自身身份，表示自己並非TVB旗下藝人，而是曾簽約邵氏兄弟影業，因與TVB合作密切，才常出現在TVB劇中。





