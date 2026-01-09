神秘力量出現了 郭正亮預測：賴清德會把輔選重心放在台南和宜蘭

2026九合一選舉將於11月底投票，藍綠白持續進行布局。民進黨近期已經完成幾個縣市的百里侯人選提名，下週也要進行嘉義縣、台南市和高雄市的黨內初選民調，各界尤其關注總統賴清德的「本命區」台南市。對此，前立委郭正亮認為，賴清德年底會把最重的輔選力量，放在台南市和宜蘭縣。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

民進黨將在12至17日，針對嘉義縣、台南市和高雄市進行電話民調，其中台南市部分，則是立委陳亭妃和林俊憲角逐。其中，林俊憲連日展開密集車掃行程，陳亭妃則是進行「37區鐵馬行動」拜票，昨日到了關廟區山西宮時，「巧遇」前往參拜的前總統陳水扁及陪同的地方人士，陳水扁還予以鼓勵和支持。

對於陳亭妃「巧遇」阿扁的情況，郭正亮今（9）日在政論節目《新聞大白話》直言，阿扁真的跟陳亭妃比較熟，而且陳亭妃過去當議員很多屆，所以阿扁在回去台南時，她真的都有幫忙，而且也很久了。反觀林俊憲這邊，本來就比較少和別的派系互動，林俊憲本來就是獨盟的，後來變成賴清德系統。陳亭妃在政界的人脈本來就比林俊憲多，可是即便如此，兩人的民調還是拉近中。

前立委郭正亮。（資料照／中天新聞）

郭正亮接著提到，自己至少看過10份以上民調，陳亭妃都領先林俊憲10個百分點以上，可是在最後這幾個禮拜，有逆轉勝的、有拉近的，這就是「神秘力量出現了」。郭正亮還認為，台南神秘力量會愈來愈明顯，況且前行政院長蘇貞昌8日去幫林俊憲站台，這也是不尋常，他認為蘇跟林不算特別熟，他們應該就是在押寶，現任今上明顯喜歡那位。

至於高雄方面，郭正亮直言情勢比較混沌，他感覺賴清德對高雄沒這麼堅持，畢竟邱議瑩也支持賴清德，現任市長陳其邁也明顯在挺邱議瑩，也許賴清德想說雇一個台南就好了。

郭正亮預估賴清德年底輔選重心會放在台南和宜蘭的林國漳。（圖／民進黨YT）

最後郭正亮研判，賴清德今年會把輔選力道放在台南市和宜蘭縣，台南市是本命區就不用說了，至於宜蘭縣是賴清德下重本在支持林國漳，他認為這兩個地方今年選戰會特別激烈，結果應該會挺接近的。

