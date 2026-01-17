神秘動物啃食逾200公分高檳榔樹 網點名「牠們」有嫌疑

屏東縣佳冬鄉一處檳榔園傳有不明動物闖入啃食農作物，當中檳榔樹逾200公尺高的地方還出現抓痕，農民見狀擔心不已。（張孟偉提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣佳冬鄉一處檳榔園傳有不明動物闖入啃食農作物，當中檳榔樹逾200公尺高的地方還出現抓痕，農民見狀擔心不已，鄉公所機要祕書張孟偉獲報後趕緊通報縣府農業處，而農損照片曝光後，引起網友一陣討論，綠鬣蜥、白鼻心、黑熊、山豬等動物都被點名有「做案嫌疑」。

張孟偉指出，17日一早接到昌隆村戴姓農友來電稱，他們家的檳榔園疑似遭到不明動物啃食，他聽聞後立即趕往現場關心，果真看到檳榔樹有明顯被啃咬的痕跡，且連比一個人高的地方也有抓痕，此外，香蕉樹也遭殃，慘遭亂啃食。

張孟偉說，檳榔園沒有監視器也沒有動物的腳痕，以啃食高度研判，應該不是犬類能夠爬上去造成的破壞，已通報縣府農業處，而因目前還無法判斷是什麼動物，也擔心是否會有安全上的疑慮，因此特別提醒附近鄉親多加留意。

「第一次發生這種事情！」戴姓農友表示，檳榔樹有抓痕是出現在超過200公分的地方，感覺應該不是狗弄的，因為小狗應該不會爬這麼高，目前有2棵檳榔樹、1棵香蕉樹受損，雖然損失不大，但因不知道到底是甚麼動物所致，反而感到害怕，也擔憂相同的事會再發生。

張孟偉將該事與農損照片公開在臉書後，引起網友一陣討論，有人認為是綠鬣蜥所致，直指綠鬣蜥的破壞性很強，但也有人認為可能白鼻心、黑熊，甚至是山豬所為，意外掀起網友「辦案」興趣。

