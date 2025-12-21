神秘博士1／綠民調創辦人成海委會高官 「天臺熱線」領百萬薪
海洋委員會主委管碧玲於2023年1月上任，一度引發議論，此後評價則是褒貶不一、毀譽參半，海委會中令人質疑的「高官」卻不只她，基層人員透露，偏綠民調「雨晴指標行銷股份有限公司」創辦人白邦廷，2024年中進入海委會擔任專門委員，年薪至少百萬，他卻時常在天台講電話，讓基層頗有質疑。
據了解，白邦廷是淡江大學外交與國際關係學系的兼任教授，學術專長於中共解放軍戰略、中共解放軍戰術、習近平思維分析、中共對台戰略、台海議題等研究，還曾與英系大將、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長洪耀南一同撰寫過多篇論文，親綠色彩明顯。
而白邦廷出身神秘，除其學術背景外幾乎找不到相關資料，只能知道他在台灣世代智庫擔任研究員，曾參與「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會，並於2022年7月以「白博士」稱號創立雨晴指標行銷股份有限公司，曾發表親綠數據而引發爭議，此外便可說是「銷聲匿跡」。
而這位「神秘白博士」其實隱身於海委會中，由管碧玲親自延攬，目前在海域安全處擔任專門委員，為簡任官等，位階在第十職等到第十一職等之間，與主任和高級分析師同級，較科長、技正和視察等專業單位都高一階，年薪至少百萬元起跳。
而白邦廷2024年11月從雨晴民調辭掉董事長職務，改由現任負責人李秀美接手，知情人員卻透露，白邦廷在2024年5月20日總統就職後便到海委會報到，突然的空降當時也讓基層議論紛紛，查詢其背景後才「恍然大悟」。
海域安全處負責海域、海岸安全的統合規劃和協調，以及海洋權益和海事安全維護事務，上至邊境防疫、軍艦下水，下到颱風期間依法舉發、驅趕觀浪民眾都是其工作範圍內，直屬合作單位便是海巡署。
白邦廷在海域安全處擔任要職，海巡署機敏資料、國安局定期提供的海域情報，以及國安會機敏指示都需過他手才能向上作業，而他肩負守護國門重任，他平時最大的工作卻不是在辦公室批改公文、參加會議，大多數的時候竟都花在天台上。
「他每天都很忙，常在天台講電話。」知情人士提到，白邦廷身居高位卻不用案牘勞形，在天台戴著藍芽耳機講電話往往得數十分鐘起跳，更會刻意避開其他同事，彷彿他手機裡的內容較國家大事來說更重要。
「大家都知道他是主委愛將，誰又敢說什麼？」知情人士透露，白邦廷背景鮮明，在無聲中告訴大家他「背後有人」，基層也只敢在背後議論紛紛，認為其高位是政治酬庸結果，看著人民納稅錢花在「空降部隊」上也只能敢怒不敢言。
對此，海委會回應，白邦廷專業且受長官肯定，其他部分都沒有疑慮。
