神秘博士2／曾發表親陳時中數據！綠民調創辦人成管媽愛將 任海委會要職

行政院政務委員陳時中2022年參選台北市長時，找時任立委管碧玲當競選總部政策小組總召集人，雨晴民調為陳時中製作「沖喜民調」，創辦人白邦廷則在2024年受管賞識進入海委會。（圖／本刊資料照）

「雨晴民調」在2022年縣市首長大選前，曾公布當時候選人陳時中領先蔣萬安的數據，近日又發表綠營4位高雄市長擬參選人輾壓藍營立委柯志恩的民調，引發全網熱議，而「雨晴」創辦人白邦廷則搖身一變，如今在主委管碧玲的「提攜」之下到海委會擔任要職，也讓基層議論紛紛。

據了解，白邦廷是淡江大學外交與國際關係學系的兼任教授，其親綠色彩明顯，曾與英系大將、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長洪耀南一同撰寫過多篇論文，還在台灣世代智庫擔任研究員，台灣世代智庫則普遍被視為偏英系的綠營智庫，由立委陳明為創辦，顧問則為蔡易餘、莊瑞雄、王美惠、蔡培慧等多位民進黨立委。

白邦廷原在台灣世代智庫擔任研究員，疑似因陳時中民調而與管碧玲結識，在其提攜下進入海委會任高官。（圖／報系資料照）

白邦廷在2022年7月創立雨晴指標行銷股份有限公司，該公司聲稱「以數據預測未來、以數字呈現事實」，由民意調查專家與相關學者組成分析團隊，將科技大數據與傳統調查結合，建立基礎數據與分析樣本，反映事件真實樣態，主要服務項目則為民意調查、未來事件預測、策略分析與評估，其公布的民調數據卻往往讓人「耳目一新」。

2022年7月13日，雨晴民調公布數據，顯示民進黨台北市長參選人、衛福部長陳時中以25.8%支持度領先蔣萬安，被當時群嘲為「沖喜數字」，更弔詭的是，雨晴指標在當年7月27日才核准設立，「護主」心態昭然若揭。

而白邦廷衝鋒陷陣的舉動，也受到當時陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲「賞識」，即使陳時中沒有當選，白邦廷仍在2024年中、總統就職後進入海委會擔任專門委員，年薪百萬起跳，更是能經手海巡署機敏資料的高官。

白邦廷在2024年11月請辭雨晴行銷董事長，此後常駐海委會在高雄的辦公室，雨晴民調則跟著「焦點轉移」，近日又針對高雄市長選舉公布民調，「揭露」綠營擬參選人邱議瑩、賴瑞隆、許智傑和林岱樺都輾壓柯志恩，此份數據也再次引發熱議。

雨晴民調近日又公布高雄市長選舉民調，並稱綠營4位擬參選人都輾壓藍營擬參選人柯志恩，被政論臉書粉專《政客爽》嘲諷。（圖／翻攝臉書粉專《政客爽》）

政論臉書粉專《政客爽》諷刺這份民調為「3年前玩的套路，又死灰復燃了」，直指整份民調的統計樣本是「民進黨支持者47.6％、國民黨支持者8.4％」，因大部分參考綠營支持者的意見才會有離譜落差，更直言「到底是要幫誰造勢，大家也看得出來」。

國民黨發言人楊智伃也指出，這份民調連基本加總都算錯，認為這份「來路不明、加總有誤」的民調，只會讓人覺得，民進黨不是在面對問題，而是在自欺欺人，並強調「高雄值得的是乾乾淨淨的市政，不是不乾不淨的粉紅泡泡民調。」

對此，海委會回應，白邦廷專業且受長官肯定，其他部分都沒有疑慮。

