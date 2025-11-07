神秘嘉賓受邀不只一次！ 黃仁勳明天將現身台積電運動會

輝達執行長黃仁勳上周出席在韓國舉辦的APEC亞太經合會。今日即將抵台，準備明日參加台積電運動會。路透社



台積電運動會將於週六在新竹縣體育場登場。據傳輝達執行長黃仁勳今日（11/7）將低調抵台，準備明日一早參加台積電運動會。

台積電並未證實黃仁勳將出席運動會一事，但從已公布的大會流程看來，往年在開幕表演後，都只有大會主席（即董事長）致詞，今年還多了「貴賓致詞」環節，外界猜想這位貴賓就是黃仁勳。

其實，黃仁勳並非第一次受邀參加台積電運動會，去年一度還傳出他將以神秘嘉賓身分出席，但最終行程無法配合。後來，台積電慈善基金會董事長張淑芬還對媒體表示，「我們一直知道他不會來，如果他來台灣，第一時間就會打電話給我們。」

而創辦人張忠謀和其夫人張淑芬每年都固定出席台積電運動會，張忠謀曾說，這是他一年中最愉快的一天。猶記得前年，他出席運動會時，司儀介紹張忠謀是貴賓，結果被他狠狠駁斥，「我不是貴賓，我是自己人。」

此次，黃仁勳首度參加台積電運動會，這位超級神秘嘉賓終將現身，與台積電數萬名員工歡慶，象徵兩家公司的夥伴關係仍舊非常緊密。

