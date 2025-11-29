神秘嘉賓衝衝衝來了！ 蘇貞昌將現身邱議瑩首場鳳山大團結造勢

邱議瑩(右)公布「護國院長」蘇貞昌，將現身首場鳳山大團結造勢。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長綠營初選參選人、立委邱議瑩今(29)日在社群公布被稱為「護國院長」的蘇貞昌，將於明日「衝衝衝」現身首場鳳山大團結造勢，為她站台、強力推薦。邱議瑩表示，許多高雄鄉親都說「等蘇院長等很久了」。

她提到，蘇院長最廣為人知的「撞球桿」宣講，每次登場都能帶動全場沸騰、氣勢爆棚。她邀請鄉親明天到鳳山，一起感受蘇院長的火力，並「支持邱議瑩、高雄贏、團結一起贏！」

邱議瑩首場「鳳山大團結」活動將於明天下午3點半在鳳山區議會路捷運鳳山西站旁登場，活動陣容相當亮眼，包括立委邱志偉、林楚茵及金曲歌王羅文裕、許志豪助陣，預計將吸引超過上萬名支持者。

近期邱議瑩陸續在社群發布前總統陳水扁、高雄市長陳其邁的推薦文與影片。陳水扁稱她是「最強母雞、最能延續陳其邁的人選」；陳其邁則強調「邱議瑩最禁得起考驗、能扛起責任」，邱議瑩不僅展現清晰的接棒態勢，也凝聚綠營在高雄的最大共識與團結能量。

