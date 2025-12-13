即時中心／顏一軒報導

民進黨立委蘇巧慧所經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》已逾5年，利用童書故事，推廣台灣本土的優質繪本，至今已錄製超過300集繪本故事，今年開始更首度走出錄音室，於永和、金山、淡水、新莊等地區舉辦「水獺媽媽實體見面會」，蘇巧慧也特別於今（13）日耶誕節前夕，結合今年度新北唯一獲獎的永續觀光工廠「聖瑪莉丹麥麵包莊園」，在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，70組參加名額不但瞬間秒殺，更有遠從宜蘭、苗栗前來參與的熱情粉絲。蘇巧慧也帶領大小朋友製作耶誕限定版的翻糖餅乾，唱起台語版「耶誕鈴聲」，活動進行到一半，更有神秘來賓「聖獺老公公」蘇貞昌驚喜現身，其深具辨識度的嗓音，一出場便馬上獲得在場近200位大小朋友驚喜尖叫，場面相當熱烈。

廣告 廣告

蘇巧慧表示，她一開始經營水獺媽媽頻道的動機非常單純，就是想要說故事給小朋友聽，並且透過Podcast頻道，推廣更多台灣原創故事繪本，這幾年她持續跟本土出版社合作，介紹各種母語故事繪本，還邀請到總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌，以「阿德叔叔」、「水獺阿公」的形式，一起說故事給孩子們聽，也獲得小朋友們很好的迴響，不但她在行程中會遇到非常多小朋友說他們聽過水獺媽媽講故事，還有小朋友寫信來敲碗，希望可以看到水獺媽媽本人。

快新聞／神秘嘉賓！蘇巧慧舉辦親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌

蘇巧慧舉辦親子派對，「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

蘇巧慧說，為了照顧更多「小水獺」，她今年開始舉辦實體活動跟大家面對面講故事，從永和、金山、淡水、新莊到今天的土城，她帶大小朋友走遍新北，一起體驗挖地瓜、做餅乾、做手作，每場活動都是一開放報名就秒殺，甚至還有人到現場才知道水獺媽媽是蘇巧慧，大吃一驚。

快新聞／神秘嘉賓！蘇巧慧舉辦親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌

蘇巧慧舉辦親子派對，「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

蘇巧慧指出，今年水獺媽媽的實體活動已經舉辦了5場，今天更是耶誕節前夕的特別場，她和團隊結合今年度新北唯一獲獎的永續觀光工廠「聖瑪莉丹麥麵包莊園」，在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，除了唸故事之外，也帶大小朋友們一起製作耶誕限定版的翻糖餅乾，唱起台語版「聖誕鈴聲」，活動進行到一半，更有神秘來賓「聖獺老公公」蘇貞昌驚喜現身，其深具辨識度的嗓音，一出場便馬上獲得在場近200位大小朋友驚喜尖叫，搶著合影留念。

快新聞／神秘嘉賓！蘇巧慧舉辦親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌

蘇巧慧舉辦親子派對，「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

她也透露，這已經不是自己第一次邀請「水獺阿公」蘇貞昌合體錄繪本故事，但這是水獺阿公首度參與實體活動，她一開始還擔心小朋友會不會反應冷淡，想不到水獺阿公一出場就獲得滿場歡呼，甚至還有小朋友模仿起水獺阿公的標誌性的「沙啞嗓音」，讓她感到非常歡樂和溫馨。

快新聞／神秘嘉賓！蘇巧慧舉辦親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌

蘇巧慧舉辦親子派對，「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

蘇巧慧成立Podcast頻道5年多，開播至今已播出超過300集，累積播放次數至今已突破四百萬，去年《水獺媽媽巧巧話》頻道還成為「台灣媒體觀察教育基金會」所推薦的「台灣兒童及少年優質節目」，並獲得「年度最佳大眾票選獎」肯定。蘇巧慧強調，未來她會以母親的角色，繼續當爸媽的神隊友，也說更多好聽的故事給大家聽。

快新聞／神秘嘉賓！蘇巧慧舉辦親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌

蘇巧慧舉辦親子派對，「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

快新聞／神秘嘉賓！蘇巧慧舉辦親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌

蘇巧慧舉辦親子派對，「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

快新聞／神秘嘉賓！蘇巧慧舉辦親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌

蘇巧慧舉辦親子派對，「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）





原文出處：快新聞／神秘嘉賓！蘇巧慧舉辦親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌

更多民視新聞報導

連跑2場總統級行程 蘇巧慧同台陳品安喊：每個位置都要最好的人才

蘇巧慧劉世芳合體宮廟活動！藍營劉和然主持新北路跑

問鼎新北市長喊出「超越蘇貞昌時代」 對手是否藍白合？蘇巧慧：不重要

