神秘客押注馬杜洛垮台 4天大賺1270萬新台幣
竟然有人靠馬杜洛被逮大賺千萬台幣，一名神秘客在美軍動手前，押注馬杜洛垮台，4天大賺1270萬台幣，馬杜洛被活捉，全球金融波動、金銀雙漲、油價下跌，另外周一亞洲盤開市，因為地緣政治緊張情勢升高，油價走跌，金銀貴金屬則雙雙上漲。
委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕震驚全球，事發4號周末，隔天5號星期一事件發酵影響全球金融市場，亞洲盤開市時油價走跌，布蘭特原油期貨一度重挫1.2%，跌至每桶60美元，不過之後跌勢收斂，西德州原油期貨則是下跌0.37%。每桶57.11美元。
美股期指上漲，標普500指數期貨上漲0.12%，那斯達克100期貨上漲0.3%，地緣政治緊張情勢，避險需求推升貴金屬走高，黃金與白銀也都雙雙上漲，不過更讓外界注意的是還有一名神秘客，竟然靠著馬杜洛遭逮大賺千萬台幣。
外國部落客：「一個投注客一晚就賺了40萬美元，藉由投注委國總統會離開國家，這是一個全新的帳號，從來沒投注其他市場或標的，它們唯一下注的，就是美國會跟委國開戰，然後委國總統被驅逐，他是在1月2日下注，川普決定打，1月3日開戰。」
這名神秘客在市場預測平台Polymarket，押注3萬兩千多美元，賭馬杜洛會在1月底前失勢，結果美軍一動手他就獲利40萬4千多美元，約台幣1270萬報酬率高達1,242%，另外也有多個帳戶跟風下注馬杜洛垮台，合計賺回超過63萬美元，不過敏感時機也引發內線交易的質疑。
