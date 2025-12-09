神秘室友3／演活《影后》史艾瑪爆紅 林廷憶進軍日本合作菅田將暉

林廷憶是近期備受看好的怪物新人。（圖／Netflix提供）

林廷憶是台灣演藝圈近來最被看好的「怪物新人」，更被封為「小金泰梨」，她不僅外型長得像金泰梨，演技也是不容小覷，就連謝盈萱都對她說「妳一定會紅」。果然《影后》上線後她一炮而紅，才24歲的她更與前輩楊謹華、謝盈萱、張鈞甯、柯佳嬿、曾沛慈一同角逐金鐘影后，雖然沒有得獎，但未來的星途一片光明。

其實林廷憶不是科班出身，大學就讀中山大學外文系，謝盈萱與楊謹華在受訪時提到，拍攝《影后》時林廷憶還是學生，常常一場戲拍完就立刻抱著電腦上線上課程，讀起書來跟拍戲一樣認真。林廷憶表示自己想當演員的原因，是國中英文老師對她說：「總覺得以後會在電視螢幕上看到妳。」這句話在林廷憶心中生了根，最後真的往演員的道路前進。

國中老師的一句話，埋下林廷憶想當演員的種子。（圖／翻攝自林廷憶IG）

高中時林廷憶開始接觸表演，曾試鏡過《天橋上的魔術師》，雖然沒有成功拿到角色，但這次的經驗讓她學到演戲沒有標準答案。後來她投入學生製片的拍攝，演出同志短片《雨水直接打進眼睛》，並入選台北電影節「非常新人」。而《有生之年》是林廷憶的首部戲劇作品，飾演了表面文靜但內心叛逆的學生，讓觀眾留下印象。

林廷憶在《有生之年》飾演內心叛逆的高中生。（圖／翻攝自《有生之年》臉書）

《影后》的「史艾瑪」一角是林廷憶演員生涯的轉捩點，試鏡時她透過劇中模仿「南瓜小姐」的片段得到了角色，但因為要與眾多大咖前輩合作，她壓力大到失眠，只能盡力將劇本讀熟，到現場與其他演員們請教，才逐漸掌握了角色，她也說直到拍完《影后》，才覺得自己終於能稱得上是一位職業演員。

《影后》對林廷憶來說是非常重要的一部戲。（圖／Netflix提供）

雖然沒有以《影后》成為金鐘影后，不過林廷憶拿下了全球OTT大獎最佳新人，在韓國的頒獎典禮上，她從劇中經紀人「胖姐」鍾欣凌手中接下獎座，並用全英文說：「隨著舞台燈光照耀，讓更多人被看見、被聽見、被理解，其中也包含我自己。謝謝我的演員夥伴們，你們讓我明白，身為一名女演員在這個世界上需要多大的勇氣。」

林廷憶以《影后》拿下了全球OTT大獎最佳新人，由鍾欣凌頒獎給她。（圖／翻攝自台北電影節IG）

林廷憶的最新作品是與舒淇、李心潔等人合作的《回魂計》，她飾演賈靜雯的女兒，也是詐騙綁架案的倖存者，雖然活了下來，但背負著沉重的秘密，展現了極具爆發力的演技。先前林廷憶也宣布進軍日本，將與菅田將暉共同主演NHK 100週年特別企劃的日劇《火星的女王》，她為此花了8個月學習日文，坦言這個角色很有挑戰性，但也讓她學到了全新的技能。

關於林廷憶與同居室友及經紀人的關係，她的經紀人回應：「感謝您的關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」

近期林廷憶在《回魂計》的表現也很亮眼。（圖／Netflix提供）

林廷憶進軍日本與菅田將暉合作。（圖／翻攝自林廷憶IG、菅田將暉X）

