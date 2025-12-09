神秘室友4／16歲朱宥丞出道12年奪金鐘 方郁婷獲封「SSR級新人」

小小年紀出道的朱宥丞成為新科金鐘獎得主。（圖／翻攝自《聽海湧》臉書）

24的林廷憶演活了《影后》中野心勃勃、為了達成目的不惜背叛他人的新人演員史艾瑪，儘管《影后》已經上線一年了，還是有不少觀眾入戲太深，看到林廷憶就覺得她根本是史艾瑪本人，可知林廷憶的演技有多深入人心。正好是因為這樣的演技，讓林廷憶被封為「怪物新人」，未來發展令人期待。

16歲的朱宥丞在5歲時就演出《我的寶貝四千金》，後來又在多部戲劇作品中詮釋主要角色的童年時期，並在《俗女養成記》飾演「小蔡永森」，讓觀眾留下深刻的印象。去年朱宥丞在《聽海湧》飾演台籍戰俘員，小小年紀卻詮釋出角色身不由己的痛苦，成功拿下金鐘迷你劇集男配角獎，他在領獎時說自己演戲12年，坦言這條路並不好走，不過抱回獎項讓他覺得這些年的辛苦沒有白費。

林品彤8歲時參加「2020舞台劇潛力新星甄選會」，之後就開始劇場演出，《美國女孩》導演阮鳳儀看到了林品彤在某個音樂劇中精準到位、收放自如的歌舞表演片段後，便找她演出片中二女兒的角色。2023年才12歲的林品彤以電影《小曉》打敗陸小芬、余香凝等人，成為史上最年輕的金馬影后。

林品彤打破紀錄，成為最年輕金馬影后。（圖／翻攝自《小曉》臉書）

《美國女孩》不僅讓大家看到了林品彤，還有另外一位超強演員方郁婷，由於她與林嘉欣相似的氣質，讓劇組立刻決定大女兒的角色非她不可，當時15歲的她以此片入圍金馬影后，並拿下金馬新人獎，隔年又以《罪後真相》入圍金馬女配角，成為金馬獎史上最快及最年輕完成演員獎項（主角、配角、新演員）入圍大滿貫的演員，被外界封為「SSR級新人」。

方郁婷被外界封為「SSR級新人」。（圖／翻攝自《美國女孩》臉書）

