神秘富豪砸8億現金包兩戶！「信義聯勤」每坪267萬刷新今年豪宅單價王

One Park Taipei元利信義聯勤。台灣房屋提供



台北豪宅市場再傳震撼彈！根據最新實價登錄揭露，一名神秘富豪於今年8月斥資8.1億元，以「無貸款」現金方式，一次打包大安森林公園旁指標豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」22樓兩戶，每坪單價高達267.2萬元，刷新今年最高單價紀錄，更穩坐單價王寶座，更顯示高資產族在限貸令下，偏好以現金置產保值的強勁動能。

此外，14樓也有一筆新交易，總價金額3億9216萬元，同樣無貸款購入，累計今年「One Park Taipei元利信義聯勤」扣除親友交易已有8筆，總銷達29.8億元。

進一步觀察今年大安森林公園周邊，包括信義路、建國南路、和平東路和新生南路，總價7000萬以上的豪宅交易，總計有10筆交易，包括「元利信義聯勤」8筆、「勤美璞真」1筆，以及屋齡已39年的老華廈「松園」1筆。前兩處豪宅社區，單價都站穩200萬俱樂部，其中「勤美璞真」屋齡已15年，但低樓層單價仍有203.9萬元的行情。

位於大安森林公園的首排豪宅信義聯勤，不僅是北市的成交王，更坐穩年度單價王。台灣房屋提供

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「元利信義聯勤」和「勤美璞真」屬於大坪數規劃、屋齡相對新、擁有客製化物業管理服務等，地理位置條件優越，分別位於正建國南路二段、信義路三段上，面大安森林公園，擁有無敵棟距、視野無遮蔽、名人住戶加持等優勢，對金字塔頂端的客層來說，豪宅不僅是住家，具有收藏價值，入手後通常不會輕易轉手。

另外，觀察大安森林公園第一排豪宅的交易量，去年共7筆交易，但今年截至10月份為止，累計已達10筆交易，呈現「量增價穩」格局，顯示大環境面臨政策限縮，但指標性豪宅的剛性需求和收藏價值依舊不減。

張旭嵐指出，「元利信義聯勤」是北市的高樓豪宅，兩棟分別高達31樓和35樓，單價皆穩定維持200萬元以上，28樓曾創下每坪296.3萬元的高價，而今年較多中低樓交易，單價落在219到224萬元。又北市地政局近日公布，2026年住宅區土地公告現值，「元利信義聯勤」以每坪394.4萬元，穩坐地王前五名，顯示該地段和景觀具備難以取代的特性，土地價值仍有撐。

值得一提的是，今年「元利信義聯勤」揭露的8筆交易當中，就有6筆採取無貸款方式購入。第一建經研究中心副理張菱育分析，主要有三大原因，一是「信用管制趨嚴」，央行目前針對高價住宅的貸款成數，最高僅剩3成，且無寬限期，對於資金雄厚的富豪來說，與其接受嚴格的審核，還不如以現金購屋；二是「資金靈活運用」，現金購屋不僅能縮短交易流程，還有議價空間，無貸款的房屋可保留往後的融資彈性。

三為「抗通膨調配資產」，在未來利率及通膨的不確定因素下，富豪偏好將資金轉入保值性強的不動產，現金購置能減少利率變動的影響，且「蛋黃區公園第一排」的稀缺產品具有不可替代性，較能抗跌保值，預期此類豪宅，仍是未來富豪資產配置的首選。

