神秘巴西轉機！彭啓明是否參與COP30 環境部回應了

環境部官員並未證實是否有參與COP30，僅稱環境部長彭啓明是途經巴西轉機造訪巴拉圭。（環境部提供／林良齊台北傳真）

環境部彭啓明部長11月中旬率團赴巴拉圭，推動「台巴環境治理行動方案」，是否有參與位於巴西貝倫的COP 30？環境部氣候署長蔡玲儀並未證實是否有參與COP30，她僅說，彭啓明是途經巴西轉機造訪巴拉圭。

因為我國非聯合國會員國，無法以官方正式身份參與《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議（COP），但前環境部長薛富盛、前環保署長張子敬等人都曾率團參與COP，但彭啓明上任後並未能實際參與2024年舉辦的COP 29。

而在COP 30開幕前夕，彭啓明於COP30戰情中心成立時曾稱，自己是全球唯一沒受邀參與會議的現任環境部長。近日彭啓明受邀赴巴拉圭與巴國環境及永續發展部共赴在地產業交流，除了解巴拉圭廢棄物處理及資源回收現況，也分享了台灣在廢棄物管理、回收體系及循環經濟法制化的實務經驗。

據悉，彭啓明在赴巴拉圭途中曾經至巴西，是否有參與COP 30？蔡玲儀僅說，「部長是去巴拉圭」，並且途經巴西轉機，仍要待部長回台後跟大家報告。

