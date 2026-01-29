神秘校友捐款3000萬美元 政大新宿舍118年完工

（中央社記者陳至中台北29日電）政治大學近日獲得2名校友捐贈3000萬美元（約新台幣9.39億元），指定用於指南校區的學生宿舍。這是政大近年獲得最大金額的單筆捐款，新建宿舍預計民國118年完工。

政大主任秘書曾守正接受媒體聯訪表示，2名校友於去年12月底捐贈3000萬美元，協助政大的新建宿舍工程，校友認為教育就是最長遠的投資；也因為這樣的善心和善念，牽動其中1名校友的胞弟，另外捐贈政大新台幣500萬元。

廣告 廣告

對於上述捐款，政大以「專款專用」方式，用於新建4棟宿舍。曾守正表示，政大由衷感謝校友們對校務的支持，以及對學弟妹的愛護，會珍惜每一筆捐贈的資源，用於營造更好的學習環境、培育優秀的下一代。

政大不願透露捐款校友的身分，但近日網站公告表示，這份捐贈背後有一段跨越數十年的深厚情誼。捐款校友在政大求學期間，與同窗相互扶持，形塑他面對世界的視野與價值觀，因此有能力回饋母校時，也期盼學弟妹在宿舍生活中，都能尋得影響一輩子的人生益友。

曾守正表示，新建的宿舍分三期推動，目前已進入第三期工程，預計在118年完工，119年讓學生入住。宿舍屬於「自償性」建築，興建有很大的資金壓力，校友這筆捐助可讓宿舍品質變得更好，學生未來的住宿負擔也可望減輕約20%。

校方表示，新的宿舍會響應教育部的「新宿舍運動」，將居住空間與學習空間融合，提供廚房、交誼廳、講座教室等設施，讓宿舍不只是宿舍，而是在AI（人工智慧）的時代、同儕交流稀缺的當下，成為一個新的學習場域。（編輯：吳素柔）1150129