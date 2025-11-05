神秘無人機頻現蹤干擾 比利時將展開調查

比利時當局今天(5日)對近日發生的無人機現蹤事件展開調查。在此之前，比利時首都布魯塞爾機場和列日市(Liege)機場附近因疑似發現無人機，導致空中交通中斷數個小時，上百名乘客滯留在機場。

數十架客運和貨運航班4日晚間被取消，約500名乘客滯留在布魯塞爾機場過夜。目前這些機場已恢復運作。

比利時內政部長坎坦(Bernard Quintin)表示，目前正在進行調查，以確認這起歐洲最新的無人機現蹤事件的幕後黑手。

廣告 廣告

比利時政府計劃於6日召開緊急國家安全會議，討論這起事件造成的干擾。

坎坦在社群平台X網站上寫道：「無人機相關事件再次發生，直接影響我國的安全。」「我們必須冷靜、嚴肅地協調採取行動。」

在此之前，德國和丹麥等多個歐洲國家發生多起針對機場和敏感軍事設施的神秘無人機現蹤事件。

俄烏戰爭爆發3年多來，緊張局勢持續升高，人們懷疑俄羅斯是歐洲近來無人機頻頻現蹤的幕後黑手。

比利時當局上週末報告稱，在該國東北部的克林恩布洛蓋爾空軍基地(Kleine Brogel Air Base)上空發現無人機活動，據信這處基地儲存有部分美國核武。

多家比利時媒體報導，神秘無人機在4日晚間再次現蹤於克林恩布洛蓋爾空軍基地附近，但官方尚未證實這項消息。

比利時國防部長佛蘭肯(Theo Francken)先前拒絕將在軍事基地附近的無人機現蹤事件歸咎於俄羅斯，但他表示，這些事件似乎是「專業人士」策劃的協同行動。

佛蘭肯告訴當地媒體：「他們試圖在比利時製造恐慌。這是在破壞穩定。」

比利時軍事情報部門正在對這些神秘無人機現蹤進行調查，以確定幕後黑手。(編輯：楊翎)