「神秘美軍機」現蹤台海？ 國防部證實：有他國軍機活動
共軍東部戰區於29日宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，引發國際高度關注。NHK報導指出，此次演習中，共軍將進行實彈射擊訓練。與此同時，民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」發文指稱，有疑似美軍機出現在台灣周邊空域；該機雖未開啟識別信號，但透過廣播主張國際空域航行權，引發網友熱烈討論。
針對外界揣測，國防部情次室次長謝日升回應證實，台海周邊確實有其他國家的軍機活動。謝日升說明：「關於周邊國家的動態，台海周邊屬於國際航道，確實有許多其他國家的飛機在此活動。」但他並未進一步透露具體國家或任務細節。
外媒也對此次軍演提出分析。CNN指出，北京似乎有意模糊軍演與突發衝突的界線，情況頗不尋常。然而，美國總統川普則淡化了外界的憂慮，他受訪時表示：「我和習近平主席關係很好，他也沒跟我說過這件事。我不認為他會這麼做，我完全不擔心。」
儘管川普強調無需過度擔憂，但隨著演習局勢可能進一步變化，國際社會仍持續保持高度戒備。
