神秘訊號源出沒澎湖海域多日 不斷變更編碼躲避追蹤

東吉燈塔北側海域，成為神秘源出現又消失的關鍵點。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域神秘訊號消失又出現，最近又頻頻現身，不斷更改MMSI編碼，外界擔心是中國無人船侵入後果堪慮，但另有一說是故意偽造假的經緯度，發射假的AIS信號，讓台灣海巡疲於奔命，這也是認知作戰的一環。

至於訊號源竟是來自哪裡，是否為中國的無人載具？不少軍事迷指出，中國天涯智舟1號無人船，耐波性不佳。至於載人深海潛艇，需要母船釋放。如果沒有衛星通訊，以及足夠的續航力，單靠電池推進，也無法克服，自力航行到東吉一帶水深40到70公尺深的水域，當地海流流速又快，對於耐波性不好的小艇有點挑戰。

至於AIS訊號的偽造或關閉或假冒，在海事詐欺犯罪上很常見。這種濫用他國A l S船舶編碼的事件，在一個沒有敵意的國際型態下，世界上任何國家也是不能通容的。而在對岸那個國家，處心積慮要侵犯台灣情況下，政府不應容許這樣混淆台灣領海秩序船舶監控系統A l S而無動於衷。

在我國的無人艇發展方面，據了解，台灣海軍已公開徵求「無人水面載具」，海巡署則陸續釋出「水面無人載具」、「水下無人載具」採購案，分別在2025~2027年、2026~2027年採購。目前無人船大致分為載台、遙導控、酬載3大關鍵；其中包括龍德造船，從載台設計起家，並已投入遙導控，從軟體原始碼開始設計並建立技術，已獲得中科院快奇無人船專案合約，共3艘無人船訂單。龍德造船已完成黑潮無人船自主系統研發，也在進行9公尺深，水下無人載具，2026年底完成靜態及動態等多次海試，增加感知系統能力。

