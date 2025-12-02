神秘買家砸「4.6億現金」狂買潭子千坪地

台中市潭子區土地市場出現重大交易案。根據最新實價登錄資料顯示，潭子車站生活圈內一塊面積1040坪的土地，於2025年雙十一當天以總價4.6億元成交，換算每坪土地價格約44萬元。特別值得關注的是，買方採取全額現金支付，完全無須貸款，在當前金融緊縮環境下相當罕見。

該筆土地位於潭興路上，鄰近潭陽國小，周邊生活機能完善，已有麥當勞等商業設施進駐。買方登記為居住於板橋寶佳機構社區的自然人，市場人士分析，此選地策略符合寶佳機構一貫重視學區、交通與生活機能的開發模式。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，該土地使用分區為住一之一，基地形狀類似袋地，出入口較為狹長，未來可能規劃前排透天產品。就價格而言，雖然44萬元略高於一般行情，但考量該地位於車站周邊且具有危老加持條件，以容積轉換計算，實際購地成本相當合理。

據知情人士透露，該土地交易已洽談多年，過去因地上物危老整合時程問題，遲遲未能成交。此次順利完成交易，顯示買方對該區域發展前景抱持高度信心。

潭子區近期發展迅速，逐漸成為首購族關注焦點，有取代太平區成為新首購天堂的趨勢。寶佳機構長期深耕中台灣市場，在潭子、太平、豐原及海線等區域均有布局。潭子區住宅產品總價容易控制在千萬元上下，符合該集團擅長的市場定位。

地方建商表示，大型建設集團挾帶雄厚資金進駐，推案節奏快速，將對區域供給量與價格策略產生影響。在當前市場面臨升息與交屋潮雙重壓力下，預估最快2026年即可能推出新建案，屆時區域競爭態勢將更加激烈。

