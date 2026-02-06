神秘買盤扛了！「三大法人賣超192億」台股巨震700點收小跌 散戶瘋問：有誰砍在阿呆谷？

台股今日上演戲劇性V轉，巨震700點僅以小跌作收，盤後公布三大法人賣超192億元，散戶為此好奇，誰在買？又有誰砍在最低點？圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

受到美股暴跌拖累，台股今（6日）一度大跌600點，台積電盤中翻紅，再帶領大盤拉升，終場台股僅小跌18.35點，收31782.92點，台積電則上漲15元，收1780元。根據證交所公布籌碼動向，三大法人僅投信站在買方，外資倒貨71億元，自營商狂砍188億元，合計賣超192億元。對於台股能夠抵抗法人強大賣壓，由慘崩變小跌，股民嘖嘖稱奇，「誰在買？」、「投信突然又有子彈了」、「綠買紅賣，果然是模範操作」、「今天誰砍阿呆谷？」

台股昨日已先大跌488.54點，收31801.27點，受到美股續挫拖累，大盤今日開盤，一度再大跌逾600點，最低來到31164.28點，失速慘崩嚇壞投資人，不過，獲利了結賣壓消化後，盤中台積電（2330）買盤點火，由黑翻紅，帶領大盤回神上攻，甚至一度回到平盤之上，高低震盪達近700點。終場台股僅小跌18.35點，收31782.92點，留下長長的下影線；台積電則上漲15元，收1780元。

盤後證交所公布籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超71.52億元；自營商（合計）賣超188.85億元，其中自營商自行買賣方面，賣超42.26億元；避險部分，賣超146.59億元；投信則買超68.12億元。三大法人今日共賣超192.26億元。

對於台股遭三大法人倒貨，但又能戲劇性V轉，由慘崩變小跌，股民在社群平台熱議，好奇誰在買？「投信突然又有子彈了」、「誰在買？」、「綠買紅賣，果然是模範操作」、「自營避險代表主力內資在放空，關自營甚事，他也不想」。也有人猜可能是槓桿仔和融資戶引起下殺，「融資人踩人」、「早上真的很多槓桿仔受不了砍倉」、「現在是慘戶的天下，只有慘戶能夠殺慘戶」、「今天誰砍阿呆谷？」

