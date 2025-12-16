神秘返台2／出道10年首度台灣開唱！ 周子瑜感性落淚告白練習生辛酸

周子瑜出道10年終於與TWICE和團員們一起在台灣演出。（圖／翻攝自TWICE IG）

韓國9人女團「TWICE」由林娜璉、俞定延、朴志效、金多賢、孫彩瑛、平井桃（Momo）、湊崎紗夏（Sana）、名井南（Mina）、周子瑜等韓日台三地藝人組成，2015年通過選秀節目《SIXTEEN》出道，至於團名「TWICE」則是由JYP創辦者朴軫永所取名，意即「讓大眾透過耳朵一次，再由眼睛一次，獲得雙重的感動」。迄今出道10年，在全球都擁有超高人氣，就連知名主持人陶晶瑩和女兒荳荳都是TWICE超級粉絲。

廣告 廣告

TWICE在高雄的兩場演出，周子瑜都有特別準備一封信給粉絲。（圖／讀者提供）

2025年TWICE終於首次在高雄舉辦巡迴演唱會，而台灣成員周子瑜也首度以TWICE 成員身分在家鄉登台，場面意義非凡。周子瑜不僅多次向 ONCE（粉絲名）深表感謝，更透露回家鄉開唱前夕與媽媽見面時，母女倆都難掩激動情緒，媽媽更笑稱有種「嫁女兒」般的心情，掀起全場驚呼。

子瑜首次回高雄表演，路上有粉絲自製的歡迎燈旗。（圖／王奕棋攝）

周子瑜笑說，正式演出前特地先與媽媽碰面，結果媽媽緊張程度甚至超越她本人，「她（媽媽）覺得像在嫁女兒一樣！」團員們聽到後立刻起鬨：「是嫁給誰？」讓台下粉絲爆笑不已。她也坦言這次返台演出心情始終不真實，「因為有媽媽在，我又更緊張了。表演前她還跟我說『我想好妳要怎麼跟 ONCE 講話了』，真的很可愛。」團員們在後台也展現滿滿團魂，有人緊緊抱住她、有人要她「不能哭」，讓周子瑜直說：「真的等這一天等了很久，開心到無法用言語形容。」

周子瑜回台灣演出，讓周媽媽有嫁女兒的感覺。（圖／翻攝自周子瑜媽媽IG）

高雄演唱會最終場時，周子瑜終於忍不住落下眼淚，真情告白自己從練習生時期以來的心路歷程：「我內心一直矛盾，既充滿熱情，又常對自己失望。原本只是單純喜歡唱歌跳舞，沒想到這竟成為生命中這麼重要的一部分。」她坦言這條道路比想像中更辛苦，也需要更多的堅持，但心中的小小火苗始終沒有熄滅。

TWICE明年將在台北市大巨蛋開唱。（圖／翻攝自TWICE IG）

演唱會結束返韓後，周子瑜也在社群向台灣粉絲喊話：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好。」並釋出10張後台照片，其中包括高雄開唱的經典畫面，感動 ONCE 紛紛留言支持。此外，TWICE將於2026年3月20、21、22日接連3天再度於台北大巨蛋登場舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴台北場，日前門票開賣已隨即完售，顯見TWICE與周子瑜在台的高人氣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘返台3／陪伴孩子踏上星路不出道也爆紅 從周杰倫媽到周子瑜媽皆成粉絲關注焦點

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散

耕地炒手1／光電業者誇海口可搞定國產署 地方批公地放領巧門加速毀農