神秘返台3／陪伴孩子踏上星路不出道也爆紅 從周杰倫媽到周子瑜媽皆成粉絲關注焦點

子瑜媽媽（左）與周子瑜的母女互動經常成為媒體焦點。（圖／翻攝自周子瑜媽媽X）

周子瑜日前低調返台工作，母親黃燕玲一如過往默默陪伴在側，以豹紋名牌包現身，氣場絲毫不輸明星。本身並非藝人的黃燕玲，卻因女兒在全球的高人氣而備受注目。周子瑜媽媽經常飛到世界各處支持女兒，粉絲也在社群分享跟周媽媽的合影，從未出道的子瑜媽媽也成為粉絲與媒體討論的焦點。

大小S的母親黃春梅，同樣也在粉絲圈中具有高度知名度。（圖／翻攝自徐熙娣IG）

大小S的母親黃春梅（S媽）雖然沒有正式踏入演藝圈，但多年來S媽經常陪同女兒錄製節目，讓粉絲對她產生熟悉感，彷彿共同參與了大小S的家庭日常，因此在粉絲圈中具有高度知名度。而拿下本屆金鐘主持的小S，日前也分享S媽含淚開箱金鐘獎座的影音，溫暖寫道：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳 mom forever。」 讓粉絲相當感動。

周杰倫（左）和媽媽葉惠美（右）母子感情深厚。（圖／報系資料照）

歌壇天王周杰倫的母親葉惠美更是最強「星媽」代表，她曾是淡江中學的美術老師，更是周杰倫藝術啟蒙的重要推手，也因周杰倫在2003年以她的名字命名專輯《葉惠美》而家喻戶曉。她時常出現在家庭合照、演唱會後台等場合，讓粉絲對其既熟悉又尊敬。

柯震東的爸爸柯耀宗（左）在演藝圈人脈極廣人緣甚佳。（圖／報系資料照）

至於最近因「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」前女友迷因再度引起網友討論的柯震東，他的父親柯耀宗身為服飾品牌 Whiple 的老闆，同時投資多間餐廳，他對藝術收藏也頗有涉獵。當年他透過好友庾澄慶牽線，促成柯震東與導演九把刀相識，最終拿下《那些年，我們一起追的女孩》的主角機會。而在拍攝階段，為了幫助兒子減輕首次拍電影的壓力，柯耀宗更親自上陣，在片中客串演出「柯景騰的爸爸」。

