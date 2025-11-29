「神秘高空煙火秀」驚動新莊！距捷運僅150公尺 最高恐罰15萬

新北市新莊區昨（29）晚發生一起未經申請的高空煙火事件，引起當地居民極大震撼。晚間9點多，一名民眾駕駛拖板車在新北產業園區捷運站附近施放煙火，距離捷運軌道僅150公尺，引發安全疑慮。這場煙火秀持續數分鐘，聲響巨大，光芒四射，連數公里外的居民都能清楚看見。事後得知，這是一場慶生活動，但因未向消防局申請，主辦者可能面臨最高15萬元的罰款。

新莊突放高空煙火，距捷運軌道僅150米。（圖／民眾提供）

昨日（28）9點多，新莊副都心地區突然響起巨大聲響，許多居民被嚇得紛紛走出家門查看。原來是有人將拖板車停在新北產業園區捷運站旁，在車斗上施放高空煙火。煙火綻放的場面壯觀，有球形、柳條等多種類型，五光十色點亮夜空，吸引許多居民拿出手機記錄這一幕。

由於煙火聲響極大，不只新莊區居民，就連疏洪道對面的三重和蘆洲地區民眾都能看到這場煙火秀。一位附近居民表示，當時看到很多穿著黑西裝的人和許多白色氣球，煙火從一台大型卡車上不斷噴發。當被問及原因時，有人回應說是在進行慶生活動。

雖然附近多為工地，但周邊仍有不少住宅區。一名住在附近的居民表示，當時聽到煙火聲響非常大，很多人都嚇了一跳，但也有人覺得煙火很漂亮而拍照留念。最令人擔憂的是，這場煙火秀的施放地點距離捷運軌道僅約150公尺，存在極大安全隱患。警方趕到現場時，聚集的人群已經散去。根據了解，施放煙火的民眾並未事先向消防局提出申請，警消部門將循線找尋相關人員，違規者最高可能被處以15萬元罰款。

