神秘「三角洲部隊」活捉馬杜洛！6年前擊殺巴格達迪 傳奇行動紀錄曝光

美國總統川普（Donald Trump）證實，美國陸軍最精銳的反恐與直接行動部隊「三角洲部隊」（Delta Force），近日在委內瑞拉進行大膽夜間行動，並成功逮捕了獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）及其妻子。川普週六清晨在《FOX & Friends Weekend》節目中表示，參與此次行動的美軍人員「表現得令人難以置信」。

福斯新聞報導，三角洲部隊的正式名稱為「第一特種部隊作戰分遣隊－三角洲」（1st Special Forces Operational Detachment－Delta），專門負責高風險任務，包括抓捕或擊斃高價值目標，以及其他需要速度、隱密性與精準度的敏感行動。

川普在節目中大讚「他們的演練與訓練程度前所未見」，並補充道「真正的軍事專家告訴我，地球上沒有任何其他國家能完成這樣的機動行動。」川普也表示，雖然行動中有人受傷，但沒有美軍人員死亡，也沒有任何飛機損失，「他們直接突破，進入那些實際上幾乎不可能被攻入的地方。我從未見過這樣的行動。」

《巴黎人報》（The Parisien）報導，三角洲部隊成立於1977年，駐紮於北卡羅來納州布拉格堡，創建背景源自越戰後美軍對反恐與非常規作戰的需求。其訓練模式參考英國特種空勤團（SAS），專精於反恐作戰、人質營救、斬首行動及高價值目標的抓捕。由於任務性質敏感，該部隊的編制規模、成員身分與多數行動至今仍屬最高機密。

回顧其歷史，三角洲部隊曾深度參與多項關鍵軍事行動。1991年波斯灣戰爭期間，該部隊即負責敵後偵察與目標定位；2003年美軍入侵伊拉克時，也參與搜尋並拘捕前伊拉克領導人海珊（Ṣaddām Ḥusayn）。2014年後，部隊再度部署至伊拉克與敘利亞，集中獵捕「伊斯蘭國」高層（ISIS），並執行人質營救任務。

2019年，三角洲部隊在「凱拉•穆勒行動」中執行夜間突襲，成功圍捕並殲滅「伊斯蘭國」首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），成為其最具代表性的行動之一。此外，外媒也曾披露，該部隊曾在哥倫比亞協助追蹤毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）。

軍事專家分析指出，與過去針對恐怖組織的「擊殺任務」不同，此次對馬杜洛的行動顯然以「活捉」為核心目標，顯示背後牽涉高度外交與政治盤算。外界普遍認為，這次行動不僅是軍事層面的成功，更可能對拉丁美洲地緣政治帶來深遠影響。

