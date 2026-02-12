神秘「家樂福15年員工」擠下黃國昌子弟兵！陳彥廷獲提名喊：參選到底

民眾黨新北市三蘆區議員提名人陳彥廷。翻攝臉書



民眾黨主席黃國昌「子弟兵」周曉芸先前空降新北三蘆，擠下長期在地經營的前發言人李有宜，沒想到周卻在初選民調輸給政治素人陳彥廷。經過民調複查，黨部昨宣布維持由陳彥廷取得黨內提名。由於先前周曉芸在落馬時曾狠酸陳彥廷「找不到工作才去家樂福」惹議，陳彥廷近日現身家樂福被記者堵訪時，強調自己在家樂福上班15年了，這次參選並非兒戲，一定「參選到底」。

周曉芸擔任黃國昌新北三蘆服務處主任，被封為「四大金釵」，之前空降新北三蘆，讓長期在地經營的前發言人李有宜憤而退黨。雖然周曉芸有黃國昌加持被各界看好，但她在此次民眾黨新北三蘆的初選民調中，卻意外輸給素人對手陳彥廷，跌破眾人眼鏡。

廣告 廣告

對於民調結果，周曉芸大感不滿立即提出複查，經負責執行民調的世新大學民調中心檢核確認皆在統計誤差範圍內，並無異常狀況，民眾黨最終依據民調結論，正式提名陳彥廷代表民眾黨參選新北市三蘆區議員。

由於周曉芸在初選落馬後曾狠酸陳彥廷「沒人認識他」、「大學畢業找不到工作才去家樂福上班10年」，相關言論引發網友批評，周曉芸也為此道歉，不過，由於陳彥廷持續神隱中，更增添一股神秘色彩。

據《民視新聞》報導，陳彥廷昨（11）日首度出面受訪，現年42歲的他，學經歷背景相當特殊，不僅是中央電機系畢業，還是台灣大學光電研究所碩士，於家樂福服務長達15年，加入民眾黨僅約一年多。

陳彥廷在受訪時指出，參選初衷只是「想做點事情」，去年才下定決心投入選舉。他強調尊重黨中央執行民調的流程，既然獲得黨部提名，絕對會「參選到底」，強調這一切絕非兒戲，更不是說說而已，約莫3至4月開始就會啟動地方請益行程。

更多太報報導

5度飆罵賴清德「X你娘」！前民眾黨立委林國成被訴 北檢：犯後否認應重判

重申不當副市長 黃國昌留伏筆：願意跟藍營組最強團隊

初選意外落馬！周曉芸尊重民調公司 喊未來繼續耕耘三蘆