神秘「市長電話」後選罷法真的改了?高虹安專屬條款硬闖三讀
政治中心／程正邦報導
緩刑與社會勞動者恢復參選權
立法院會今（12）日針對公職人員選舉罷免法第26條修正案進行表決，在國民黨與民眾黨人數優勢下，最終以57票贊成、48票反對通過藍白共提的再修正動議，順利完成三讀。此次修法核心在於放寬候選人的消極資格限制，明定未來受到宣告緩刑，或是獲得易服社會勞動之自由刑受刑人，皆不在此限，引發社會輿論高度關注。
神秘市長電話干預修法引爭議
這項法案被民進黨團質疑是為特定政治人物開後門的「高虹安條款」，因為在內政委員會審查期間，民眾黨立委許忠信曾直播影片中被拍到接獲某位「市長」的關鍵來電，隨後法條便精準出現「社會勞動」等字眼。雖然許忠信對此反駁，稱全台灣市長人數眾多，外界不應刻意扭曲，但民進黨團仍痛批這是一場特權修法，且粗暴的因人設事。
三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓對此表達強烈不滿，指出新竹市長高虹安因案可能面臨服社會勞動役的處境，若法條未修正，將會出現一邊掃地服勞役、一邊出門拜票的荒謬景象。如今藍白聯手修改法規，等於直接幫高虹安敞開未來的連署與參選大門。
比例原則與更生人權益現矛盾
面對外界排山倒海的批評，國民黨新北市議員黃心華在節目中緩頰表示，法律制度本應在反貪高標準與憲法保障參政權之間取得平衡，修法是基於比例原則，區分重大貪污與輕罪的責任後果。然而資深媒體人康仁俊提出質疑，指出過去藍白陣營為了彰顯自身的高道德標準，極力修法剝奪「黑金槍毒賭」等刑滿出獄者的參政權。
康仁俊強調，那些已經服刑完畢、依法重新回歸社會的更生人，至今依然被剝奪參政權；如今修法卻讓「連刑期都還沒執行完畢」的緩刑或社會勞動者可以登記參選，這在法理與邏輯上存在極大矛盾。民進黨立委王義川直言，若非因人設事，藍白兩黨大可將法案延至9月4日登記截止日後再生效，而非在此時此刻頂著為特定人士開脫的罵名強行闖關。
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