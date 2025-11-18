神秘「鴨哥集團」洗錢54億！首腦獄中操盤 豪華招待所曝光

近來檢警嚴打詐團、洗錢博弈集團，洗錢436億的「九州集團」被瓦解後，南台灣又有新的集團崛起，首腦是綽號「鴨哥」劉秉宏，他從盜刷信用卡小咖到洗錢帝國掌門人，即使入獄仍「照常指揮」龐大金流網絡，一年洗出54億元現金，老婆、小三跟小弟頻繁探視，宛如獄中皇帝。

「鴨哥」的豪奢招待所。 （圖／讀者提供）

全案源於檢調追查發現「鑫源支付」、「微笑支付」跨國串聯泰國、越南人頭帳戶，金流超過50億元，操盤者趙姓男子被逮捕後，其中一名成員因為害怕被羈押，直接供出幕後藏鏡人其實是綽號「鴨哥」的劉秉宏。

據了解劉秉宏本來只是一個犯罪小咖，2009年因為開設菸酒行盜刷信用卡，被依涉犯贓物罪和偽造文書罪判刑2年2月確定，他不願入獄逃亡將近15年，直至去年3月才被查獲，並於同年7月入監服刑，而他的「鴨哥洗錢集團」也就是在這15年創出，堪稱南部最大的洗錢集團。

但他行事相當低調，檯面上的指揮者由2名心腹手下擔任，用意是在製造「斷點」避免被追查，九州集團倒台後，相關博弈等地下管道需要洗錢的「業務」，被這個「鴨哥集團」通通吃下來，1年就洗出54億元贓款。

警方現場查扣的贓款。 （圖／中天新聞）

驚人的不法獲利也讓劉秉宏忍不住「大手大腳」，在市區囂張購買商辦大樓，其中1層樓是水房、另1層則是私人招待所，還打造豪華KTV包廂專門款待「客戶」。

為了安全避免臥底混入，他還找上熟識的酒店經紀，將坐檯小姐們「外送」到招待所內，因為他認定「在自己的地方玩」最安全，豪華招待所的全景也曝光，細看竟有一面高級洋酒牆，放了不少頂級威士忌，價格難以估算，也讓檢警咋舌。

警方現場查扣的贓款。 （圖／中天新聞）

但「鴨哥洗錢集團」並未隨著劉秉宏入獄而瓦解，在監獄服刑的他竟還能照常操盤，叫外面的小弟「執行業務」，妻子、小三和手下小弟輪班會客，宛如在監獄中設立了「總部辦公室」。他親筆寫下超過100封信，指揮手下「立山頭」洗錢，水房業務照常運作，短短一年內洗出54億元。

警方現場查扣的車輛。 （圖／中天新聞）

而據《ETtoday》的報導，劉秉宏在獄中宛如皇帝，每天有人送大菜進牢房，但他最擔心的竟是小三會不會「變心」，還特別交代手下在集團內的某公司安排一個職務給小三，讓她專心上班的同時也方便監控，該名小三也以「準老闆娘」自居。

今年9月劉秉宏假釋出獄，南部檢調持續盯他，最後成功策反他集團內的小弟們，對他不利的供詞又讓他被收押，不過他仍嘴硬只承認部分犯行，完全否認收取洗錢所得，但檢方偵辦後認定事證明確，已將他及其他11人通通起訴。

