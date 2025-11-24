神童40歲了為什麼還叫神童？ 網爆笑歪樓 秒變創意聯想大賽

Super Junior成員神童。（中天綜合台提供）

韓流天團Super Junior成員神童以幽默形象深植歌迷心中，但這回卻因為「名字」在Threads意外掀起爆笑風暴。一名網友近日在平台曬出神童照片，並幽默發問：「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」隨後又幽默補刀：「難道小賈斯丁老了就變成大賈斯丁嗎？」，原本只是娛樂吐槽的小玩笑，沒想到演算法一推送，立即炸出超狂討論度。

該則貼文不到兩天就吸引超過5萬讚，高達5200則留言、突破4.4萬次分享，留言區瞬間演變成台灣網友最擅長的創意聯想大賽，各種荒謬又犀利的回覆如洪水般湧現。

不少網友接力吐槽：「水蜜桃姊姊有改名成壽桃姐姐嗎？沒有啊」、「名字沒有為什麼吧？阿妹老了名字會改叫阿婆嗎？」、「不然黃小琥是老了就黃老琥嗎？」、「都有人自稱王子了，神童怎麼了」、「不然黎明老了是要改名叫夕陽嗎？」

更有網友用團名延伸梗：「『Twice』10年後會變成『Twenty』」、「少女時代都出道快20年了，成員們都30幾歲了，難道要改名成熟女時代嗎？」、「5566也沒有變7788啊」，台灣網友天馬行空的幽默，意外讓整串留言從頭笑到尾。

這場瘋狂留言串，甚至意外釣出歌手賴銘偉，自嘲：「我41歲了，原『神木與瞳』，現『神桌與乩童』」；網紅阿民也加入戰局笑說：「那頑童就要變成老頑童了嗎？也沒有啊」。

