神級反轉！家樂福青海店公告「繼續營業」在地人嗨翻了

家樂福青海店曾在11月18日發布公告，宣布將於12月22日結束營業。不過，在和地主多次交換意見後，青海店於今（16）日正式在社群平台發出公告，宣布將繼續營業。好消息一出，讓不少民眾感到雀躍不已，表示「感謝地主聽到我們的心聲」。

家樂福青海店近日宣布將持續營業，為台中地區民眾帶來好消息。店方表示，地主聽見在地民眾捨不得的聲音，經過多次協商後，青海店將繼續提供服務。公告中特別強調，無論白天或深夜，青海店都會維持24小時營業，讓消費者隨時都能享受購物便利。

店方也透露，商店街內其他店家將維持原有營運狀態，民眾不用擔心周邊服務受到影響。無論是下班、下課後，還是深夜肚子餓想逛賣場，都能在青海店感受到暖心的人情味與豐富商品選擇，為當地社區提供全天候的便利與舒適購物體驗。

貼文一出後，不少民眾都感到相當激動、興奮，也表示「天啊！好開心喔！感謝地主聽到我們的心聲，謝謝家樂福還會繼續陪伴我們！我要哭了啦」、「太棒了！最愛家樂福青海店！」、「青海店很重要，繼續營業下去吧」。

