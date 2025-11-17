神級甜點店要熄燈了！店家突公告頂讓 網友震驚：也太突然

生活中心／游舒婷報導

位於基隆的甜點店「寂人甜食」突在社群上發布公告，宣布將在明年租約到期後結束營業，目前正在尋找有意願承接營業空間的人，消息一出讓網友們相當震驚，直呼「太突然了」！

寂人甜食明年租約到期將結束營業。（圖／取自臉書）

基隆正濱漁港一帶藏有許多甜點店，寂人甜食就是其中一間，雖然隱身在建築二樓，門口也相當不顯眼，但是甜點的口碑悄悄在網友間傳開，累積了不小的人氣，查看店家的Google評論，大家都對他們的甜點讚譽有加，「甜點真的超級優秀，每一樣都很有水準，戚風濕潤，奶油不膩，搭配水果味道很好」、「沒想到減糖版的蛋糕，竟然還能如此美味」、「甜點很好吃，特殊的口味也調和的很協調，店面藏身在老宅樓上，容易錯過的門口，室內環境很清爽舒服」、「個人覺得是基隆最好吃的甜點」。

廣告 廣告

不過，昨（16）日「寂人甜食」的社群突然發布公告，指出店家將在明年租約到期後，隨之劃下句點，並進一步發布頂讓貼文，希望可以找到有意者承接。

貼文發布後不少網友感到相當震驚，紛紛留言「喔不」、「基隆唯愛甜點耶」、「有機會以別種方式繼續經營嗎？非常喜歡你做的甜點，每次遇到想來基隆的朋友，一定都會推薦寂人甜食給他們，真心捨不得」、「太可惜了」、「你的蛋糕是基隆最好吃的」、「你的甜點是職人級的，好可惜喔，以後要去哪裡吃這麼好的甜點？」

更多三立新聞網報導

日旅遊新制確定上路！免稅改「先付後退」住一地區變貴了

頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆

長知識！電梯裡鏡子不是為了整理儀容 1功能竟能救命

挺台惹怒中國！高市早苗支持度最新民調一面倒 打破外界預測

