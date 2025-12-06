神級組合！周杰倫、阿信聯手F3推新歌「恆星不忘」

周杰倫、五月天阿信，加上F4三位成員言承旭、吳建豪、周渝民推出全新單曲《恆星不忘》。（圖／翻攝自IG@相信音樂）





這首神級組合的新歌，你聽過了嗎？周杰倫、五月天阿信，加上F4三位成員言承旭、吳建豪、周渝民，罕見合體，5號推出全新單曲《恆星不忘》，F4回歸後少了朱孝天，雖然留下一點遺憾，但這樣難得的跨時代組合，依舊掀起粉絲討論。

天王周杰倫，日前在粉絲面前，官宣明年3～4月要出新專輯，不過如今卻無預警先推出全新合唱單曲。

《恆星不忘》：「ForeverForever，無論你走到哪，也要在同一片天空下發光。」

這首新歌，是由曾為「F4」的言承旭、吳建豪、周渝民，3個人以及五月天阿信，共同合唱，5號下午正式上架。

《恆星不忘》：「ForeverForever，把徬徨的心都點亮，擁抱彼此的模樣，永恆回憶就像恆星不忘。」

意外的是，原本外界以為會由F4四個人，包含朱孝天一起唱，但這回沒有朱孝天，反而攜手阿信、周董，F4變F5，一度掀起粉絲討論，而這首單曲，是由周杰倫作曲、阿信作詞，被號稱，根本是難得一見的神級組合，看到史詩級夢幻合體，許多歌迷都被這首新曲打動。



